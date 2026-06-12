Η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ευρώπης για premium ακίνητα, καθώς συνδυάζει διεθνή ζήτηση, υψηλή ποιότητα ζωής, ιστορικό βάθος, ασφάλεια και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Στο περιθώριο του συνεδρίου Forbes Global Properties Owners and Senior Managers Conference, που πραγματοποιείται στην Κέρκυρα από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου με οικοδέσποινα τη Ρούλα Ρουβά, ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Forbes Global Properties, Marcus Benussi, μίλησε για την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά υπερπολυτελών ακινήτων.

Ο Benussi απέδωσε την ταχεία άνοδο της Ελλάδας στο δίκτυο της Forbes Global Properties σε δύο βασικούς παράγοντες: στη δέσμευση και τον επαγγελματισμό της Ρούλας Ρουβά και στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού για ακίνητα υψηλής αξίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις πιο υποσχόμενες αγορές πολυτελούς κατοικίας στην Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Αυξημένο ενδιαφέρον από Αμερικανούς αγοραστές

Ο Benussi επισήμανε τη σαφή αύξηση του ενδιαφέροντος από Αμερικανούς αγοραστές, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν συνδέεται μόνο με τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης η ιστορία, ο πολιτισμός, το κλίμα, ο τρόπος ζωής και τα κίνητρα διαμονής που διαθέτει η Ελλάδα, όπως το πρόγραμμα Golden Visa.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι μεταβολές στη ζήτηση πρέπει να εξετάζονται πάντα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κάθε αγοράς. Όπως ανέφερε, η υποχώρηση του ενδιαφέροντος από ορισμένες παραδοσιακές αγορές, όπως η ιταλική, συνδέεται κυρίως με φορολογικές εξελίξεις στις χώρες προέλευσης και όχι με μειωμένη ελκυστικότητα της Ελλάδας.

Η Κέρκυρα ως μικρόκοσμος της Ελλάδας

Αναφερόμενος στην Κέρκυρα, ο Marcus Benussi τη χαρακτήρισε ένα ιδιαίτερο νησί, το οποίο συνδυάζει ελληνικές, βενετσιάνικες, βρετανικές και ευρύτερες ευρωπαϊκές επιρροές.

Όπως είπε, η Κέρκυρα προσφέρει ένα ξεχωριστό μείγμα προσβασιμότητας, ιστορικής κληρονομιάς, αρχιτεκτονικής και ποιότητας ζωής, στοιχεία που την καθιστούν μία από τις πιο ιδιαίτερες τοποθεσίες της Μεσογείου.

Ο Benussi υπογράμμισε ότι το νησί διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους ελληνικούς προορισμούς, καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο αεροπορικώς, ενώ βρίσκεται σε κεντρικό σημείο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Η Κέρκυρα ξεχωρίζει μέσα στην ελληνική αγορά ως ένα είδος μικρόκοσμου που συγκεντρώνει όλα όσα έχει να προσφέρει η Ελλάδα», ανέφερε, περιγράφοντας το νησί ως έναν τόπο όπου συνυπάρχουν διαφορετικά ιστορικά και πολιτιστικά στρώματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπειρία της Κέρκυρας δεν περιορίζεται στο τοπίο ή στις υποδομές, αλλά συνδέεται με την αίσθηση συμμετοχής σε μια ιστορική διαδρομή που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Τι σημαίνει ultra-premium real estate

Ο Marcus Benussi εξήγησε ότι η Forbes Global Properties προτιμά τον όρο premium αντί του «luxury», καθώς, όπως είπε, η έννοια της πολυτέλειας δεν αποδίδει επαρκώς αυτό που χαρακτηρίζει την κορυφή της αγοράς ακινήτων.

Κατά την προσέγγισή του, τα ultra-premium ακίνητα δεν ορίζονται αποκλειστικά από την τιμή ή τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος, οι παροχές ή η αρχιτεκτονική. Ορίζονται κυρίως από την αποκλειστικότητα, την προσβασιμότητα, την ιστορική αξία και το συναισθηματικό τους αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, δεν είναι όλα τα ακίνητα προσβάσιμα σε όλους τους αγοραστές υψηλής καθαρής αξίας. Σε αυτό το επίπεδο της αγοράς, η συναλλαγή δεν αφορά μόνο την τιμή, αλλά και το κατά πόσο ο πωλητής θεωρεί ότι ο αγοραστής είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αποκτήσει ένα ακίνητο με ιστορία και κληρονομιά.

Ο Benussi έφερε ως παράδειγμα τη Villa Mona Lisa, η οποία, όπως είπε, διατίθεται στην αγορά για πρώτη φορά έπειτα από 600 χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για τη βίλα όπου βρισκόταν ο αυθεντικός πίνακας της Μόνα Λίζα πριν ο Ναπολέων τον μεταφέρει στη Γαλλία.

«Σε αυτό το επίπεδο δεν διαπραγματευόμαστε “ψίχουλα”. Αυτό που κάνουμε είναι να μεταβιβάζουμε με σεβασμό κληρονομιά, πολιτισμό και οικογενειακή ιστορία», ανέφερε.

Νέα γενιά αγοραστών και έτοιμες κατοικίες

Ο Benussi σημείωσε ότι η αγορά premium ακινήτων επηρεάζεται πλέον και από μια ολοένα μεγαλύτερη βάση αγοραστών ηλικίας 25 έως 40 ετών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες της τεχνολογίας και άτομα που έχουν δημιουργήσει περιουσίες από τα κρυπτονομίσματα και συναφείς δραστηριότητες.

Οι αγοραστές αυτοί, όπως ανέφερε, αναζητούν κατοικίες πλήρως έτοιμες και λειτουργικές, με χώρους ψυχαγωγίας, γυμναστήριο, πισίνα, μπαρ, άριστη συνδεσιμότητα, εύκολη πρόσβαση σε αεροδρόμιο και μαρίνα, καθώς και υποδομές όπως χώροι στάθμευσης και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη κατηγορία αγοραστών δεν ενδιαφέρεται απαραίτητα για ιστορικά ακίνητα, αν και εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό κοινό που εκτιμά τον συνδυασμό σύγχρονων ανέσεων και ιστορικής αρχιτεκτονικής.

Η ασφάλεια ως καθοριστικός παράγοντας

Ο Marcus Benussi ανέδειξε την ασφάλεια ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν σήμερα τις αποφάσεις των εύπορων αγοραστών.

Όπως ανέφερε, όσο πιο ασφαλείς αισθάνονται οι αγοραστές σε έναν προορισμό, τόσο πιθανότερο είναι να τον επιλέξουν. Σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλεια έχει καταστεί σημαντικότερη ακόμη και από τη γεωγραφική θέση ή το ίδιο το location.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Benussi θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς και ασφαλείς προορισμούς της Ευρώπης για επενδύσεις σε ultra-premium real estate.

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με την ιστορία, τον τρόπο ζωής, την προσβασιμότητα και τα επενδυτικά κίνητρα, ενισχύει τη θέση της χώρας στην παγκόσμια αγορά ακινήτων υψηλής αξίας.

Capital.gr