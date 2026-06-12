Όλα δείχνουν ότι τα πράγματα στο Κυπριακό έχουν στ’ αλήθεια σοβαρέψει. Πέρα από τις αισιόδοξες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρατηρείται πλέον και διαφοροποίηση στη στάση του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Χθες δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα διαθέτει σαφή βούληση για λύση και αυτό η ηγεσία της δεν μπορεί να το αγνοεί. Την ίδια ώρα, απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα κατά πόσον ο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε το πράσινο φως για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους του. Αν δεν ίσχυε βεβαίως, εύκολα θα μπορούσε να το διαψεύσει.

Τα σημάδια από τους δύο ηγέτες, καθώς και οι δημόσιες δηλώσεις από άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πράγματι κάτι ψήνεται στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες.

Η αρχή φαίνεται πως θα γίνει σε διάσκεψη 5+1 που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Όσο για το τέλος, θα εξαρτηθεί από μια παράμετρο που την κρίσιμη στιγμή δεν υπήρξε ποτέ, ταυτόχρονα και αμοιβαία, από όλες τις πλευρές της διαπραγμάτευσης. Την πολιτική βούληση.

ΕΜ