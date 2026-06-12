Οι λεγόμενες σκιώδεις αγορές προεξοφλούν ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο για τη μετοχή της SpaceX, υποδεικνύοντας άνοδο τουλάχιστον 35% για την εταιρεία πυραύλων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.

Παράγωγα προϊόντα που προσφέρονται από τη διαδικτυακή χρηματιστηριακή IG International έδειχναν το πρωί της Παρασκευής στη Σιγκαπούρη αποτίμηση αγοράς στα 2,4 τρισ. δολάρια. Η τιμή αυτή συνεπάγεται άνοδο άνω του 35% σε σχέση με την τιμή των 135 δολαρίων ανά μετοχή και την αποτίμηση των 1,77 τρισ. δολαρίων στην αρχική δημόσια εγγραφή.

Την ίδια εικόνα έδειχναν και τα SpaceX-linked perpetual futures, δηλαδή συμβόλαια χωρίς λήξη, στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Hyperliquid. Τα συμβόλαια διαπραγματεύονταν γύρω στα 174 δολάρια, υποδηλώνοντας αποτίμηση άνω των 2,2 τρισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 143 εκατ. δολάρια σε όγκο συναλλαγών άλλαξαν χέρια τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ το ανοιχτό ενδιαφέρον ξεπερνά τα 208 εκατ. δολάρια.

Θετικό κλίμα και στις αγορές πρόβλεψης

Το θετικό κλίμα ενισχύεται και από τις αγορές πρόβλεψης, με τους traders στο Polymarket να δίνουν πιθανότητες 70% η SpaceX να κλείσει την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης με κεφαλαιοποίηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων.

Η τιμολόγηση αυτή αναδεικνύει την έντονη επενδυτική διάθεση για εταιρείες που βρίσκονται στο σταυροδρόμι της τεχνητής νοημοσύνης, των διαστημικών υποδομών και της προηγμένης τεχνολογίας.

Ένα ισχυρό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της SpaceX θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά και για μελλοντικές αρχικές δημόσιες εγγραφές εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic, ενισχύοντας την άποψη ότι οι δημόσιες αγορές μπορούν πλέον να απορροφήσουν αποτιμήσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η πιο δημοφιλής pre-IPO συναλλαγή»

«Η ζήτηση για την IPO ήταν καλή και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και για pre-IPO διαπραγματεύσεις», δήλωσε η αναλύτρια της IG, Fabien Yip.

Η ίδια πρόσθεσε ότι πρόκειται για την πιο δημοφιλή pre-IPO συναλλαγή μέχρι σήμερα, ακόμη και αν η αποτίμηση φαίνεται «τεντωμένη». Σύμφωνα με την Yip, εάν η δυναμική συνεχιστεί, θα μπορούσε να δημιουργηθεί προηγούμενο για τις επόμενες mega-IPOs.

Βραχυπρόθεσμα, μια ισχυρή είσοδος της SpaceX στις αγορές θα μπορούσε να αποσπάσει κεφάλαια από τις μετοχές των Magnificent Seven, ακόμη και από την Tesla.

Παράλληλα, θα μπορούσε να ενισχύσει προμηθευτές και εταιρείες που συνδέονται με το οικοσύστημα της SpaceX διεθνώς, διευρύνοντας τον αντίκτυπο ενός ενδεχόμενου ισχυρού χρηματιστηριακού ντεμπούτου