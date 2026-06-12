Την πρώτη στατιστική έκθεση των συνταξιοδοτικών ταμείων για το 2025 δημοσίευσε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, παρουσιάζοντας συνοπτική εικόνα των βασικών εξελίξεων στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των ταμείων που είναι κάτοικοι Κύπρου.

Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, στοιχεία για τον αριθμό των συνταξιοδοτικών ταμείων και των μελών τους, καταγράφοντας τις κύριες τάσεις που διαμορφώνουν τον τομέα.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, ο αριθμός των συνταξιοδοτικών ταμείων στην Κύπρο έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 30% μετά την εφαρμογή του Νόμου για την Επαγγελματική Συνταξιοδοτική Παροχή.

Παρά τη μείωση, η Κύπρος εξακολουθεί να κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στη ζώνη του ευρώ ως προς τον αριθμό των συνταξιοδοτικών ταμείων. Την ίδια ώρα, κατατάσσεται στα χαμηλότερα επίπεδα σε ό,τι αφορά το μέσο ενεργητικό ανά ταμείο μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την έκθεση, υποδηλώνει ότι ο τομέας παραμένει κατακερματισμένος, παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια.

Κυριαρχούν τα συστήματα καθορισμένων εισφορών

Το συνταξιοδοτικό τοπίο στην Κύπρο κυριαρχείται από συστήματα καθορισμένων εισφορών, έναντι των συστημάτων καθορισμένων παροχών.

Τα συστήματα καθορισμένων εισφορών αντιπροσωπεύουν άνω του 80% των συνταξιοδοτικών ταμείων, γεγονός που, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, αντανακλά το χαμηλότερο κόστος και τον περιορισμένο κίνδυνο για τους εργοδότες.

Η επενδυτική σύνθεση των ταμείων παραμένει επικεντρωμένη σε παραδοσιακές κατηγορίες επενδύσεων. Ωστόσο, η έκθεση καταγράφει ενδείξεις σταδιακής διαφοροποίησης, οι οποίες ενδέχεται να ενισχύσουν τις αποδόσεις, αλλά και να αυξήσουν τη μεταβλητότητα.

Ανθεκτικότητα, αλλά και ελλειμματική χρηματοδότηση

Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Κύπρο εμφανίζουν σχετική ανθεκτικότητα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της σταθερότητας του τομέα και στη στήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών παροχών.

Ωστόσο, περίπου το 20% της συνολικής αξίας των συστημάτων καθορισμένων παροχών εκτιμάται ότι παραμένει ελλειμματικά χρηματοδοτημένο.

Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη παρακολούθησης της χρηματοδοτικής κατάστασης των ταμείων, σε ένα περιβάλλον όπου η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών παροχών παραμένει κρίσιμο ζήτημα για την οικονομία και τους ασφαλισμένους.