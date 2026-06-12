Εάν νομίζετε ότι διαβουλεύσεις και συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνιών κάνουν μόνο τα κόμματα για την Προεδρία της Βουλής και την Προεδρία της Δημοκρατίας, κάνετε λάθος. Τέτοιες επαφές κάνουν και οι κινήσεις των καθηγητών με το που τελειώνουν οι εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ. Όχι φυσικά, για την Προεδρία της… Βουλής αλλά για την προεδρία της Οργάνωσης.

Το σύστημα που ισχύει απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 11 έδρες, για να καταρτιστεί η νέα γραμματεία και συνεπώς, να προκύψει η νέα ηγεσία. Επειδή καμία κίνηση δεν έχει αυτοδυναμία για να καταρτίσει το Σώμα, αρχίζουν οι συζητήσεις και οι επαφές μεταξύ τους. Επομένως, μέχρι να οριστούν οι ημερομηνίες για τις συσκέψεις και συνεδριάσεις, στην ΟΕΛΜΕΚ θα πέσει πολλή διαβούλευση! Σύντομα θα δούμε ποιοι τα βρήκαν με ποιους.

Ε!