Η πρώτη φάση του Έργου Αποκατάστασης του Πεδιαίου Ποταμού/Κανλί Ντερέ ολοκληρώθηκε επίσημα την Πέμπτη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μετατροπής του ποτάμιου διαδρόμου σε έναν ζωντανό, προσβάσιμο και περιβαλλοντικά βιώσιμο δημόσιο χώρο για όλες τις κοινότητες της Λευκωσίας, ανακοίνωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του UNDP Cyprus, «χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υλοποιούμενο από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων, στη δημιουργία κοινόχρηστων δημόσιων χώρων και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κοινοτήτων».

«Μέσω της αναβάθμισης των υποδομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, η πρωτοβουλία προωθεί τη βιώσιμη διαβίωση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινοτήτων», προστίθεται.

Η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου συγκέντρωσε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του UNDP, ποδηλάτες, κοινοτικές ομάδες και κατοίκους από ολόκληρη τη Λευκωσία. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητα πεζοπορίας και ποδηλασίας κατά μήκος της διαδρομής που μόλις ολοκληρώθηκε, γιορτάζοντας την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών αποκατάστασης.

«Το ολοκληρωμένο τμήμα μήκους 1,2 χιλιομέτρου συνδέει την περιοχή διέλευσης του Ledra Palace με τον διάδρομο του Πεδιαίου Ποταμού/Κανλί Ντερέ και περιλαμβάνει αμφίδρομο ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμιο και ζώνη πρασίνου, δημιουργώντας ασφαλέστερες και πιο προσβάσιμες διαδρομές, ενώ παράλληλα βελτιώνει την πρόσβαση στη φύση στην καρδιά της πόλης», σημειώνεται.

Τονίζεται ότι «η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη συνολική προσπάθεια αποκατάστασης κατά μήκος του διαδρόμου του Πεδιαίου Ποταμού/Κανλί Ντερέ».

«Με αναμενόμενο όφελος για τουλάχιστον 250.000 επισκέπτες ετησίως, το Έργο Αποκατάστασης του Πεδιαίου Ποταμού/Κανλί Ντερέ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επέκτασης ενός γραμμικού πάρκου 3,7 χιλιομέτρων στη Λευκωσία, ενισχύοντας τους χώρους πρασίνου, αποκαθιστώντας το ποτάμιο περιβάλλον και δημιουργώντας προσβάσιμους δημόσιους χώρους για όλους», επισημαίνεται.

«Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι εργασίες για τη δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2026, προωθώντας περαιτέρω τη βιώσιμη κινητικότητα, την αναψυχή, την προστασία του περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση σε ολόκληρη τη Λευκωσία μέσω της ανάπτυξης μιας συνεχούς διαδρομής πεζοπορίας και ποδηλασίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ