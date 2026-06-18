Στο πλαίσιο του εξωραϊσμού του γραμμικού πάρκου του ποταμού Πεδιαίου προτείνεται το κούρεμα των ακακιών επειδή είναι επεκτατικές και δεν αφήνουν άλλα δέντρα και φυτά να στεριώσουν στους χώρους όπου αναπτύσσονται.

Στη μελέτη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο σχεδιασμού του έργου, υπό την επικεφαλίδα «Αφαίρεση εισβλητικών ειδών χλωρίδας» καταγράφεται, πως «στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, προτείνεται η απομάκρυνση των εισβλητικών ειδών, ιδίως των ακακιών που εντοπίζονται σε μεγάλης έκτασης πυκνές συστάδες».

Στη θέση τους προτείνεται να φυτευτούν νέα ιθαγενή είδη και προστίθεται ότι: «Το είδος Acacia salignaπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εισβλητικών ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014. Τα είδη που βρίσκονται στον κατάλογο, υπόκεινται σε περιορισμούς και μέτρα που καθορίζονται από τον Κανονισμό».

Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τις ακακίες εστιάζονται στο ότι πρόκειται για εξαιρετικά επεκτατικό είδος και προστίθεται ότι παράγουν τεράστια ποσότητα σπόρων οι οποίοι επιβιώνουν στο έδαφος 20 και πλέον χρόνια. Εξάλλου, δημιουργούν σκιά η οποία πνίγει την ενδημική βλάστηση και υποβαθμίζουν οικότοπους χελωνών και υδρόβιων ειδών.

Οι μελετητές παρατηρούν, πως η απομάκρυνση της ακακίας είναι διαδικασία χρονοβόρα, κοστοβόρα, μακροχρόνια και απαιτεί σημαντική επένδυση ανθρώπινου δυναμικού καθώς απαιτείται σταδιακή αφαίρεση των ακακιών με συστηματική παρακολούθηση και φύτευση νέων γηγενών δέντρων, και όχι απότομη αποψίλωση χωρίς νέες φυτεύσεις.

Η αφαίρεση των ακακιών πρέπει, σύμφωνα με τους μελετητές, να γίνει με εφαρμογή Στοχευμένων Μεθόδων Χημικού Ελέγχου (ΣΜΧΕ) με τις τεχνικές που προτείνονται στον «Οδηγό για τον Έλεγχο Εισβλητικών Δέντρων σε Φυσικά Οικοσυστήματα στην Κύπρο» του Τμήματος Δασών (2013), ενώ το τελικό σχέδιο απομάκρυνσης των ακακιών (περίοδος και τρόπος εκτέλεσης) θα συμφωνηθεί και θα εγκριθεί από το Τμήμα Δασών.

Οι μελετητές συστήνουν όπως η έναρξη των αφαιρέσεων αρχίσει από την Ανθούπολη, η οποία στο παρόν στάδιο δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε κατασκευές, ενώ η περιοχή περιλαμβάνει μπάζα τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν και να εξυγιανθεί ο χώρος.

Αυτό, κατά τους μελετητές, αποτελεί ευκαιρία να αφαιρεθούν οι ακακίες, εκατέρωθεν της κοίτης του, όπως προνοείται στον σχετικό Οδηγό του Τμήματος Δασών.

Τμηματικές αφαιρέσεις ακακιών μπορούν να γίνουν πρωτίστως στις περιοχές υλοποίησης των έργων (π.χ. πεζογέφυρες, χώροι στάθμευσης, τουαλέτες) και ακολούθως κατά μήκος των πρανών και εντός της ενεργούς όχθης. Προτείνεται να αντικατασταθούν με γηγενή είδη χλωρίδας, ώστε να αποκατασταθεί το ποτάμιο οικοσύστημα.