Συνεχίζεται η καταστροφή στο δάσος του Πεδιαίου, καταγγέλλουν οι Οικολόγοι, λέγοντας πως κόβονται ευκάλυπτοι από τη ρίζα λόγω οικοδομικών εργασιών για το κτίσιμο πολυκατοικίας.

Σε ανακοίνωσή τους οι Οικολόγοι υπενθυμίζουν πως πριν λίγους μήνες είχαν διαμαρτυρηθεί γιατί δεκάδες μεγάλοι ευκάλυπτοι ξεριζώθηκαν σε ιδιωτικό τεμάχιο παρά τον ποταμό Πεδιαίο (μεταξύ των οδών Ύδρας και Λαρίσσης), προκειμένου να κτιστεί πολυκατοικία.

Το Τμήμα Δασών, προσθέτουν, «δικαιολογήθηκε ότι δεν μπορούσε να απαγορεύσει την κοπή δέντρων όταν έχει ήδη εκδοθεί άδεια οικοδομής. Υπενθύμισε ότι πάγιο αίτημα του Τμήματος Δασών ήταν οι αδειοδοτούσες αρχές (στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΑ Λευκωσίας) να ενημερώνουν πριν από την έκδοση πολεοδομικής άδειας και να εξετάζεται η υπόθεση πριν από τη δημιουργία τετελεσμένων».

Είναι ευθύνη της νέας Βουλής, τονίζουν, να αντιμετωπίσει θετικά την εισήγηση των Οικολόγων, ούτως ώστε να μπορεί το Τμήμα Δασών να θέτει δεσμευτικούς όρους ή και να απαγορεύει την ανάπτυξη όταν κινδυνεύουν να καταστραφούν σημαντικά δέντρα ή συστάδες δέντρων.

«Επίσης, ως Οικολόγοι έχουμε εισηγηθεί στις Τοπικές Αρχές να εντοπίσουν δέντρα ή συστάδες δέντρων που είναι σημαντικά, προκειμένου να ζητηθεί από τον Υπ. Εσωτερικών να εκδώσει διάταγμα προστασίας, και δυστυχώς αντιμετωπίστηκε αρνητικά. Μια τέτοια περίπτωση μπορούσε να είναι η περίπτωση της συστάδας ευκαλύπτων στην οδό Ύδρας και Λαρίσσης», συνεχίζουν.

«Επιπλέον, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι ευκάλυπτοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί άδεια κοπής υποσκάπτονται ή κόβονται οι ρίζες τους (πράγμα παράνομο) κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμίας μορφής παρακολούθηση του έργου από τους αρμόδιους», προσθέτουν.

Τέλος, καλούν τις αρμόδιες αρχές να σταματήσουν αμέσως τις οικοδομικές εργασίες, μέχρι να διασφαλιστεί ότι θα σταματήσει η περαιτέρω υποβάθμιση του πρασίνου στο τεμάχιο της οδού Ύδρας και Λαρίσσης στους Αγίους Ομολογητές.