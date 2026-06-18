Σορός ηλικιωμένου άντρα εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στο Κίτι το πρωί της Πέμπτης, με την Αστυνομία να σπεύδει στο σημείο για εξετάσεις.

Σύμφωνα πληροφορίες από την Αστυνομία, ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Σοφτάδες, κοντά στην παραλία αετοσανίδας.

Επί τόπου έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου, για να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου και να εξακριβώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα θα εξακριβωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του.