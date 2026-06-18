Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην κατάταξη της QS World University Rankings και καταλαμβάνοντας την κατηγορία θέσεων 701-710 παγκοσμίως.

Σε ανακοίνωσή του το ΤΕΠΑΚ αναφέρει πως συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 8% των 8,808 πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν συνολικά, καθώς και στο κορυφαίο 53% των Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην τελική κατάταξη.

Αξιοσημείωτο, προστίθεται, είναι το γεγονός ότι μόνο 1.504 πανεπιστήμια, δηλαδή ποσοστό περίπου 17% επί του συνόλου των πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν, κατάφεραν να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη λίστα.

Η λίστα QS World University Rankings θεωρείται μία από τις τρεις κορυφαίες διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων, μαζί με τις Times Higher Education World University Rankings και την Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking).

Την ίδια ώρα σημειώνεται πως το ΤΕΠΑΚ, ως μικρό Πανεπιστήμιο με λιγότερους από 5.000 φοιτητές και φοιτήτριες, για να συμπεριληφθεί στη λίστα έπρεπε να ικανοποιήσει όχι μόνο τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για όλα τα Πανεπιστήμια, αλλά και τα ειδικά κριτήρια που εφαρμόζονται για ιδρύματα μικρού μεγέθους, «γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της διάκρισης και του επιτεύγματός του».

Η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων βασίζεται σε εννέα βασικούς δείκτες, οι οποίοι περιλαμβάνουν, την ακαδημαϊκή φήμη (Academic Reputation), τη φήμη ως εργοδότης (Employer Reputation), την απήχηση της επιστημονικής έρευνας του ακαδημαϊκού προσωπικού (Citations per Faculty), την αναλογία προσωπικού προς φοιτητές (Faculty/Student Ratio), την απασχολησιμότητα αποφοίτων (Employment Outcomes), τη βιωσιμότητα (Sustainability), τον διεθνή προσανατολισμό σε επίπεδο φοιτητών (International Students), το διεθνής προσανατολισμός σε επίπεδο ακαδημαϊκού προσωπικού (International Faculty) και τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα (International Research Network).

Η ανακοίνωση υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης αναδεικνύουν ως βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΤΕΠΑΚ τη διεθνοποίηση, την ερευνητική δραστηριότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος.

«Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ΤΕΠΑΚ υπερβαίνει σημαντικά τον παγκόσμιο διάμεσο όρο σε βασικούς δείκτες που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση, την ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και την ερευνητική απήχηση», προστίθεται, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται πως, οι κανονικοποιημένες αναφορές ανά μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού ανέρχονται σε 113,2, έναντι 59,9 του παγκόσμιου διαμέσου όρου, «γεγονός που καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα, τη διεθνή αναγνώριση και την επιρροή της έρευνας που παράγεται στο ΤΕΠΑΚ».

Παράλληλα, συνεχίζει η ανακοίνωση, οι επιδόσεις του Πανεπιστημίου στους δείκτες ποιότητας του μαθησιακού περιβάλλοντος και διεθνοποίησης, με αναλογία διεθνών μελών ακαδημαϊκού προσωπικού και διεθνών φοιτητών, είναι σημαντικά υψηλότερες από τον παγκόσμιο διάμεσο όρο και ενισχύουν τον διεθνή χαρακτήρα και την εξωστρέφειά του, «επιβεβαιώνοντας, παράλληλα, τη δέσμευσή του στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και μιας πιο εξατομικευμένης μαθησιακής εμπειρίας για τους φοιτητές του».

Τέλος, αναφέρεται ότι η σημαντική αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή διεθνή παρουσία και ανταγωνιστικότητα του ΤΕΠΑΚ και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, αναδεικνύοντάς το ως ένα Πανεπιστήμιο με ισχυρό προσανατολισμό στην αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και στη διεθνοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΥΠΕ