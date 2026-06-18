«Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας πρέπει να πάνε σπίτι τους, χθες! Ενόσω βρίσκονται στις θέσεις τους, δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική και αδιάβλητη διερεύνηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ μετά και το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία.

Η ανακοίνωση

Κρίσιμη στιγμή για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου

Ο ΓΕ και ΒΓΕ να πάνε σπίτι τους, χθες

Το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος-Μαφία» σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στην χώρα μας. Αν το τρίγωνο Εισαγγελίας-Προεδρικού-Πινδάρου καταφέρει κι αυτή τη φορά να συγκαλύψει το σύστημα της διαπλοκής -το σύστημα Ν. Αναστασιάδη δηλαδή- δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο.

– Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας πρέπει να πάνε σπίτι τους, χθες! Ενόσω βρίσκονται στις θέσεις τους, δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική και αδιάβλητη διερεύνηση αφού σύμφωνα με το Σύνταγμα, οποιουδήποτε είδους ποινική διερεύνηση θα καταλήξει στην κρίση του Γενικού Εισαγγελέα. Είναι προσβολή της νοημοσύνης των πολιτών να μας λένε ότι θα ελέγξουν τον Αναστασιάδη, δύο δεκανίκια του Αναστασιάδη.

– Η ηγεσία του ΔΗΣΥ ας συναισθανθεί πόσο ντροπιαστικό είναι να συνεχίζει να συγκαλύπτει τον Νίκο Αναστασιάδη και το σύστημά του. Προφανώς, το κάνουν επειδή και ως κόμμα είναι μέρος αυτούς του συστήματος. Άλλωστε ο Ν. Αναστασιάδης ελέγχεται για ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν όταν ήταν βουλευτής του ΔΗΣΥ, ηγέτης του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ. Για αυτό επιμένει η Πινδάρου να παραμείνουν στη θέση τους ο ΓΕ και ο ΒΓΕ. Μόνο έτσι θα καλυφθεί ο Αναστασιάδης και οι ίδιοι. Η κα Δημητρίου ας απαντήσει στους πολίτες αν είναι ακόμα περήφανη για τον Επίτιμο Πρόεδρο του κόμματός της κι αν θα τον ξαναβγάλει στις εξέδρες να τον καμαρώνει;

– Ο δε Νίκος Χριστοδουλίδης ας επιτέλους αντιληφθεί ότι το σύστημα που αποκαλύπτεται στο Πόρισμα αφορά την κυβέρνηση της οποίας ήταν βασικό στέλεχος, αφορά τον πολιτικό του μέντορα, αυτόν που τον εγκατέστησε στο Προεδρικό.

Κάθε πολίτης αυτού του τόπου, οπουδήποτε κι αν ανήκει πολιτικά ή ακόμα κι αν δεν ανήκει πουθενά, πρέπει να υψώσει τη φωνή του. Η ατιμωρησία, η συγκάλυψη και το θράσος αυτού του συστήματος πρέπει να σπάσει. Το ΑΚΕΛ σε αυτό τον δρόμο θα συνεχίσει αποφασιστικά κι ανυποχώρητα.