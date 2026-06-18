Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κίνηση στα ξενοδοχεία της Κύπρου κατά τον Ιούνιο σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου, Θάνο Μιχαηλίδη, ο οποίος ωστόσο επισημαίνει ότι η τουριστική αγορά εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, η κίνηση τον Ιούνιο είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Παρά τη βελτίωση, δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί τα συνήθη επίπεδα του Ιουνίου, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται συγκριτικά καλύτερη από το προηγούμενο διάστημα.

Σημείωσε ότι καταγράφεται αυξητική τάση στη ροή των κρατήσεων, παρόλο που αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά τις πληρότητες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά από επαρχία σε επαρχία αλλά και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Στην Ελεύθερη Αμμόχωστο, οι πληρότητες των ξενοδοχείων τον Ιούνιο κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 60%, ενώ στην Πάφο φθάνουν περίπου στο 70%, καταγράφοντας συγκριτικά μικρότερη μείωση από πέρσι. Υπενθύμισε ότι υπό κανονικές συνθήκες οι πληρότητες την αντίστοιχη περίοδο πέρσι κυμαίνονταν γύρω στο 90%.

Αναφορικά με τη Λεμεσό, σημείωσε ότι η επαρχία βρίσκεται σε συγκριτικά καλύτερη θέση από άλλες περιοχές, καθώς επωφελείται και από τον επιχειρηματικό τουρισμό. Η προσφορά κλινών είναι πιο περιορισμένη, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση καλύτερων ποσοστών πληρότητας. Παρ’ όλα αυτά, και η Λεμεσός παρουσιάζει χαμηλότερες πληρότητες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με άλλες επαρχίες.

Ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε ότι για να είναι κερδοφόρα τα ξενοδοχεία απαιτούνται υψηλά ποσοστά πληρότητας. Όπως εξήγησε, η κερδοφορία των ξενοδοχειακών μονάδων αξιολογείται σε ετήσια βάση, ωστόσο στην πράξη η κύρια τουριστική δραστηριότητα περιορίζεται σε περίπου έξι μήνες τον χρόνο, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την επίτευξη υψηλών πληροτήτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές τουρισμού, σημείωσε ότι η βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή τουριστών για την Κύπρο, διατηρώντας τα πρωτεία στις αφίξεις, ενώ θετικά μηνύματα καταγράφονται και από την αγορά του Ισραήλ, η οποία έχει αρχίσει εκ νέου να παρουσιάζει κινητικότητα, κατέληξε.

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της φετινής χρονιάς, ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε το 2026 ως μια δύσκολη χρονιά για τον ξενοδοχειακό κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι η τουριστική βιομηχανία πέρασε αρκετά δύσκολες περιόδους από τον Μάρτιο μέχρι και πρόσφατα. Όπως είπε, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για την Κύπρο και στην περιστολή των επιπτώσεων που προκάλεσαν οι δυσμενείς συνθήκες, με στόχο να διασωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής χρονιάς μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η εξέλιξη της κατάστασης παραμένει απρόβλεπτη.

Ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι μετά την κατάληξη στην κρίση στο Ιράν θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στη ζήτηση για διακοπές στην Κύπρο και στη ροή των κρατήσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτή την προοπτική. Παράλληλα, ευχήθηκε οι τελευταίες εξελίξεις να συμβάλουν στην αύξηση των κρατήσεων κατά τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.