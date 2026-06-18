Την υπόθεση με το οικόπεδο της Αρχιεπισκοπής που αγόρασε η Άντρη Αναστασιάδη και έτριβαν όλοι τα μάτια τους όταν το είδαν στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, το αποκαλύψαμε πρωτοσέλιδα στον Φιλελεύθερο στις 9 Απριλίου 2014. Πριν δώδεκα χρόνια, κάτω από τον τίτλο: Ένα φιλέτο για τον Πρόεδρο.

Αν γινόταν τότε η έρευνα, που έγινε σήμερα μπορεί και να προλαβαίναμε πολλές άλλες απάτες που ακολούθησαν. Αλλά, όταν αποκαλύπτει μια εφημερίδα ένα σκάνδαλο και οι μισοί σιωπούν και οι άλλοι μισοί τρέχουν να το διαψεύσουν, τότε η ατιμωρησία και η διαφθορά γίνεται θεσμός.

Είχαμε γράψει όλες τις λεπτομέρειες, με στοιχεία και έγγραφα. Το 2014, ξαναλέω! Ακίνητο της Αρχιεπισκοπής, 1.739 τ.μ., στην πιο ακριβή περιοχή της Λεμεσού, μεταβιβάστηκε στην Άντρη Αναστασιάδου, προς €500.000, όταν έγκριτοι εκτιμητές ακινήτων μας δήλωναν τότε ότι παρότι υπήρχε κρίση η αξία του συγκεκριμένου τεμαχίου ανέρχεται γύρω στις €870.000 (περίπου €500 ανά τ.μ.).

Η κ. Αναστασιάδου με την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου εγγράφου (3 Φεβρουαρίου 2014) πλήρωσε το ποσό των €40.000 σε μετρητά (80 χαρτονομίσματα των €500) ως προκαταβολή, μέχρι 30 Απριλίου θα πλήρωνε ακόμα €160.000 και τα υπόλοιπα σε 75 άτοκες (ΑΤΟΚΕΣ!) μηνιαίες δόσεις των €4.000 η κάθε μία. Έξι χρόνια άτοκα.

Όταν τα γράψαμε αυτά και θέταμε ερωτήματα για την διαπλοκή, ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωνε ότι «αποτελεί κατάντημα τέτοια ζητήματα να τυγχάνουν μικροπολιτικής εκμετάλλευσης και προβολής και να χρησιμοποιούνται για το ξεκαθάρισμα πολιτικών και επιχειρηματικών διαφορών». Για ποιες διαφορές μιλούσε δεν μάθαμε ποτέ. Η Άντρη Αναστασιάδου ανακοίνωνε ότι εκφράζει την έκπληξη και τη λύπη της «για το δημοσίευμα μιας έγκριτης εφημερίδας, όπως ο ‘‘Φιλελεύθερος’’, με το οποίο επιχειρείται να αναχθεί σε πολιτικό θέμα μια καθόλα νομότυπη ιδιωτική πράξη».

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β ανακοίνωνε ότι η πώληση έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς και «τίποτα το επιλήψιμο δεν υπάρχει» και «η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου θέλει να εκφράσει τη λύπη της για το δημοσίευμα που οδηγεί την κοινή γνώμη σε εσφαλμένα συμπεράσματα». Ο ΔΗΣΥ ανακοίνωνε ότι «δεν πρόκειται για κάποιο ζήτημα πολιτικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για μια ιδιωτική πράξη που διέπεται από όρους που συμφωνήθηκαν από τις δύο αντισυμβαλλόμενες πλευρές. Ως εκ τούτου, αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε προσπάθειες “πολιτικοποίησης” του θέματος». Το δε ΑΚΕΛ της αντιπολίτευσης ανακοίνωνε το εξής καταπληκτικό: «Ως κόμμα αποφύγαμε να τοποθετηθούμε επί της ουσίας του θέματος επειδή η σοβαρότητα και η υπευθυνότητά μας δεν μας επιτρέπει να προβούμε σε δηλώσεις χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη πληροφόρηση. Αναμένουμε από όλους τους εμπλεκομένους να ξεκαθαρίσουν τα διάφορα ζητήματα που εγείρονται από την αγοραπωλησία του ακινήτου και ανάλογα θα επανέλθουμε».

Τα ξαναγράφουμε σήμερα, διότι έχουν τη σημασία τους. Να μένουν στην ιστορία, διότι είναι αυτό που λέμε: Η ιστορία θα μας κρίνει. Ήδη τους έκρινε όλους. Και αυτούς που έβλεπαν απλώς μια «ιδιωτική πράξη» και αυτούς που «ανάλογα θα επανέλθουν». Εμείς πάντως, μιλούσαμε από τότε και ειδικά σε αυτή τη στήλη γράφαμε για πολιτική κατάπτωση και για το ότι «είναι δυσάρεστο, απογοητευτικό, αξιοθρήνητο, να διαπιστώνεις ότι οι ηγέτες του τόπου δεν αντιλαμβάνονται (ή και δεν τους ενδιαφέρει) την υποχρέωση τους να είναι άμεμπτοι για να παίρνουν αδιάβλητες αποφάσεις» (10/4/2014).

Μας άφησαν να φωνάζουμε μερικές μέρες μέχρι να το ξεχάσουμε. Αλλά, η ευθύνη της Πολιτείας, του πολιτικού συστήματος, ήταν βαρύτατη για το γεγονός ότι ούτε καν μια τυπική διερεύνηση έγινε. Δώδεκα χρόνια μετά, όταν άλλες πιέσεις επέβαλαν τη διεξαγωγή έρευνας, μάθαμε και το περιεχόμενο της διαπλοκής.

Το κράτος απαλλοτρίωσε ακίνητα της Αρχιεπισκοπής στην Έγκωμη και ζήτησε ως αντιπαροχή κρατική γη στην Αγία Νάπα. Τα οκτώ ακίνητα που έλαβε η Αρχιεπισκοπή είχαν αναγραφόμενη αξία €5.712.000. Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα , είχαν αξία €10.638.300. Δηλαδή, σχεδόν πέντε εκατομμύρια περισσότερα! Το εισηγήθηκε η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή και το ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2013. Και πέντε μήνες μετά αγόρασε και το οικόπεδο η κυρία Άντρη. Όλα μέλι γάλα.

Το πόρισμα δεν τα συνδέει, αλλά όπως λέει και το πόρισμα υπάρχει και το «ισοζύγιο των πιθανοτήτων». Τουτέστιν, είναι πιο πιθανό να συμβαίνει παρά να μην συμβαίνει.