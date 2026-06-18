Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό το αίτημα της εταιρείας Cyfield Development Public LTD να ανατραπεί η απόφαση του Δήμου Λευκωσίας για κατακύρωση του έργου της ανάπλασης του τριγώνου της Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου σε άλλη εταιρεία αντί αυτής.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά τη δευτεροβάθμια του δικαιοδοσία, παρά το γεγονός ότι έκανε αποδεκτούς κάποιους λόγους έφεσης, εντούτοις, την απέρριψε βρίσκοντας ως ορθή την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου και κατ’ επέκταση του Συμβουλίου Προσφορών. Στην προχθεσινή απόφαση, γίνονται εκτενείς αναφορές στην υπόθεση – σκάνδαλο του ΣΑΠΑ Πάφου το 2014 και την κατάθεση στην Αστυνομία του CEO της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, ο Δήμος Λευκωσίας προκήρυξε στις 6/5/2016 διαγωνισμό με θέμα «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου». Υποβλήθηκαν πέντε προσφορές, μεταξύ των οποίων από την εφεσείουσα εταιρεία και το ενδιαφερόμενο μέρος Cybarco-A.Panayides.

Το Συμβούλιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στις 16/3/2017, ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ήτοι την ανάθεση της σύμβασης στην άλλη εταιρεία για το ποσό των €8.177.020 πλέον ΦΠΑ. Η εφεσείουσα εταιρεία καταχώρισε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ιεραρχική προσφυγή επιτυχώς, οπότε και η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε σε επανεξέταση του θέματος.

Το Συμβούλιο Προσφορών στη συνεδρίαση του ημ. 15/2/2018, αφού μελέτησε τις υποβληθείσες προσφορές, την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης και την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών, ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης, για την ανάθεση του έργου στην εταιρεία που είχε αρχικά αποφασιστεί να αναλάβει το έργο.

Ακολούθησε η καταχώριση προσφυγής εκ μέρους της Cyfield στο Διοικητικό Δικαστήριο το οποίο εξέδωσε απορριπτική απόφαση και ακολούθησε έφεση. Το Συνταγματικό Δικαστήριο (τρεις Δικαστές) έκριναν ότι λανθασμένα η Cyfield αποκλείστηκε γιατί το όνομα του Κ.Χ. είχε αναφερθεί στην υπόθεση του ΣΑΠΑ, αφού στην απόφαση του Κακουργιοδικείου Πάφου δεν γίνεται αναφορά περί παραδοχής του για χρηματισμό.

Από την άλλη, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ορθή την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ως προς το δεύτερο λόγο αποκλεισμού. Το πρωτόδικο Δικαστήριο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, έκρινε ότι ο Δήμος Λευκωσίας είχε προβεί σε επαρκή έρευνα αναφορικά με τη σχέση και το βαθμό εμπλοκής του Κ.Χ. στην εφεσείουσα εταιρεία και ότι ευλόγως είχαν καταλήξει ότι αυτός διαδραμάτιζε ηγετικό ρόλο στον Όμιλο Εταιρειών με de facto εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή και ελέγχου στην εφεσείουσα.

«Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι εφεσίβλητοι προέβησαν σε επαρκή έρευνα, όπως ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο διαπίστωσε. Δεν συμφωνούμε με την περί αντιθέτου εισήγηση της εφεσείουσας. Η έρευνα ήταν εκτεταμένη και ρεαλιστικά εύλογη. Τα γεγονότα βοούσαν ότι ο Κ.Χ. είχε σημαίνοντα ρόλο στην εφεσείουσα όταν η τελευταία δήλωνε ότι δεν είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του». Μετά τη διαπίστωση αυτή η έφεση απορρίφθηκε.