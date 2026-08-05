Σε πρωτοφανές διοικητικό αδιέξοδο έχει περιέλθει το κοινοτικό συμβούλιο Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας, μετά από ένα μπαράζ εξελίξεων που περιλαμβάνει έρευνες για υπεξαίρεση χρηματικών ποσών, διαθεσιμότητες προσωπικού, σφράγισμα των κοινοτικών γραφείων και, τελικά, την ομαδική παραίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του σώματος αλλά και του ίδιου του κοινοτάρχη.

Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάρρευση της τοπικής αρχής ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου, όταν οι υπόνοιες για κακοδιαχείριση και οικονομικό έλλειμμα στο ταμείο της κοινότητας έλαβαν επίσημη μορφή.

Στις 15 Ιουλίου 2026, ο Έπαρχος Λευκωσίας, Ανδρέας Χατζηπάκκος, απέστειλε τρεις ταυτόχρονες επιστολές προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής, την Ελεγκτική Υπηρεσία και τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Με τις επιστολές αυτές ζητήθηκε η άμεση και ενδελεχής διερεύνηση της υπόθεσης από τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας, στον οποίο προέβη σε καταγγελία ο πρόεδρος της κοινότητας, ενώ δόθηκαν οδηγίες ώστε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων να παραμείνουν στη διάθεση των αρχών για τη διασφάλιση του μαρτυρικού υλικού.

Ήδη, στο πλαίσιο των πειθαρχικών και ποινικών ερευνών, δύο υπάλληλοι του Συμβουλίου, ένας εργάτης και μία υπάλληλος, έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Το κλίμα εντός του Συμβουλίου ήταν τεταμένο εδώ και μήνες. Η αρχή της αλυσίδας των παραιτήσεων έγινε στις 8 Ιουλίου 2026, όταν το μέλος του Συμβουλίου, Βαλεντίνος Χριστοδούλου, υπέβαλε την παραίτησή του. Στη δημόσια δήλωσή του έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες δυσκολίες στη λειτουργία του σώματος, λήψη αποφάσεων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συζήτηση και συνεδριάσεις που διεξάγονταν σε κλίμα έντασης, χωρίς να τηρούνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.

Την επομένη, 9 Ιουλίου 2026, ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου, Ανδρέας Θεοδούλου, απάντησε με επιστολή του προς τον Έπαρχο Λευκωσίας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του κ. Χριστοδούλου. Ο κοινοτάρχης υποστήριξε ότι όλες οι ενέργειες ήταν συλλογικές και διαφανείς, ενώ επικαλέστηκε το αναπτυξιακό έργο της διετίας.

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν το κοινοτικό γραφείο παρέμεινε κλειστό για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, προκαλώντας παράλυση στην εξυπηρέτηση των δημοτών.

Στις 31 Ιουλίου 2026, μετά από συνεδρίαση ενώπιον του Συμβουλίου του Β΄ Συμπλέγματος Επαρχίας Λευκωσίας, παραιτήθηκαν τα 7 από τα 8 μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου (οι Χριστίνα Αθανασίου – Αντιπρόεδρος, Ελένη Τριγγίδου, Σπύρος Χαραλάμπους, Μαρία Κλωνάρου, Κούλλα Ανδρέου, Ηλίας Ιωάννου και Κυριάκος Βασιλείου- ανέλαβε καθήκοντα μετά την παραίτηση του Βαλεντίνου Χριστοδούλου). Η μαζική αυτή έξοδος συμπαρέσυρε αυτόματα και τον πρόεδρο, Ανδρέα Θεοδούλου, οδηγώντας στη συνολική διάλυση του Συμβουλίου. Δεν παραιτήθηκε το μέλος Σαββάκης Σάββα.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, τα μέλη κατήγγειλαν σοβαρές αποκλίσεις από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και τόνισαν ότι η άρνηση επαναλειτουργίας του γραφείου ακόμη και με προσωρινό προσωπικό από το Σύμπλεγμα κατέστησε την παραίτησή τους «πράξη ευθύνης».

Στην ανακοίνωση των παραιτηθέντων μελών σημειώνεται ότι «η πρόσφατη αναφορά περί πιθανού οικονομικού ελλείμματος, η οποία τελεί ακόμη υπό διερεύνηση, καθώς και η διαθεσιμότητα δύο υπαλλήλων του Συμβουλίου, οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές στην έναρξη διοικητικών και οικονομικών ελέγχων».

Προσωρινή διοίκηση και κάλπη τον Σεπτέμβριο

Η ολική παράλυση των υπηρεσιών και η παύση πληρωμών και εισπράξεων επέβαλαν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προκειμένου να καλυφθεί το διοικητικό κενό μέχρι τις κάλπες, ετοιμάζεται σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να εκδοθεί απόφαση με την οποία το γειτονικό Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς να αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση και την εκτέλεση των απαραίτητων καθηκόντων στο Πέρα Ορεινής.

Σημειώνεται ότι η κοινότητα Πέρα Ορεινής αποτελεί μέλος του Συμβουλίου Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Ταμασού με έδρα τη Δευτερά.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Εκλογών βρίσκεται σε τροχιά προετοιμασίας για τη διεξαγωγή αναπληρωματικής εκλογής στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, όπου οι συγχωριανοί θα κληθούν να αναδείξουν τη νέα τοπική ηγεσία που θα αναλάβει το δύσκολο έργο της αποκατάστασης της ομαλότητας και της διαφάνειας στην κοινότητα.