Τακτική η οποία εξυπηρετεί πρωτίστως τους στόχους της Άγκυρας ακολουθεί συστηματικά ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Στις συναντήσεις που έγιναν κατά την εδώ παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Έρχιουρμαν άλλαζε συνεχώς τις απαιτήσεις του ως προς το θέμα των σημείων διέλευσης. Εκτός από τον όρο για το δρόμο Άρσους-Πύλας έθεσε και θέμα για τη Λουρουτζίνα.

Η Άγκυρα, παρά τη σύμφωνη γνώμη της προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε αυτός να προχωρήσει με ανακοίνωση για σύγκληση νέας άτυπης συνάντησης 5+1, χρησιμοποιεί τον Τουφάν Έρχιουρμαν για να μπλοκάρει τις κινήσεις του Αντόνιο Γκουτέρες. Διπλωματικές πηγές, που παρακολουθούν από κοντά τις διεργασίες στο Κυπριακό και με τις οποίες ο Φιλελεύθερος μίλησε τις τελευταίες ημέρες, εξήγησαν το πως η τουρκική πλευρά κινείται σε σχέση με την πρωτοβουλία Γκουτέρες.

Όπως μας ανέφεραν, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα η Άγκυρα θέλει να φαίνεται θετική και συνεργάσιμη και γι’ αυτό μετά το τηλεφώνημα Γκουτέρες προς Χακάν Φιντάν υπήρξε και η σχετική ανακοίνωση από τον επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού σε σχέση με την άτυπη διευρυμένη. Την ίδια ώρα πιέζει την τουρκοκυπριακή ηγεσία να εμφανίζεται αρνητική ή να εγείρει συνεχώς θέματα ώστε η όλη διαδικασία να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επί Ερσίν Τατάρ αυτή η τακτική ήταν πολύ εμφανής γιατί φρόντιζε ο ίδιος να βγαίνει μπροστά και δημοσίως και να διευκολύνει την Τουρκία με την όλη του συμπεριφορά. Ανάλογες διευκολύνσεις, όχι όμως δημοσίως, παρέχει και ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως αποκάλυψε χθες ο Φιλελεύθερος, αντιδρώντας στη συμβιβαστική πρόταση του ΓΓ ΟΗΕ για το δρόμο Αθηένου-Πυροΐου ο κατοχικός ηγέτης απαίτησε να ανοίξει ο δρόμος Άρσους-Πύλας. Τις σχετικές πληροφορίες του Φιλελεύθερου επιβεβαίωσε χθες και ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο ΡΙΚ.

Όμως φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πως δεν είναι μόνο το δρόμο Άρσους-Πύλας που έριξε ως όρο ο Έρχιουρμαν. Στη διάρκεια των συζητήσεων με τον ΓΓ ΟΗΕ και τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ο κατοχικός ηγέτης απαίτησε να ανοίξει σημείο διέλευσης στη Λουρουτζίνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμβιβαστική πρόταση του ΓΓ ΟΗΕ αφορούσε το παράλληλο άνοιγμα των σημείων διέλευσης σε Μια Μηλιά και Αθηένου-Πυρόι (για το οποίο κατέθεσε αναθεωρημένο χάρτη).

Γιατί ακολουθείται αυτή η τακτική

Η Τουρκία πέραν από τη φαινομενικά θετική της στάση έναντι του ΓΓ ΟΗΕ επιχειρεί να μπλοκάρει τις ενέργειες του Αντόνιο Γκουτέρες για άτυπη πενταμερή. Κυρίως αυτό που θέλει να αποφύγει η Τουρκία είναι η επιστροφή του Κυπριακού σε διαπραγματεύσεις ουσίας. Και όπως ο ίδιος ο ΓΓ ΟΗΕ το έθεσε πριν από μια εβδομάδα στην Κύπρο, η άτυπη συνάντηση 5+1 θα συγκληθεί προκειμένου να ανακοινωθεί η επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό.

Το θέμα του ανοίγματος σημείων διέλευσης έχει τη δική του σημασία ως προς την όλη προσπάθεια του ΓΓ ΟΗΕ. Αν ξεπεραστεί το πρόβλημα που σήμερα υφίσταται, ένεκα των τουρκικών θέσεων, τότε «φεύγει από τη μέση μια από τις δικαιολογίες της τουρκικής πλευράς», σημείωσαν διπλωματικοί κύκλοι που μίλησαν στον Φιλελεύθερο.

Ξεμπλοκάρισμα σημαίνει ότι δίνεται περαιτέρω ώθηση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων μέσω της σύγκλησης συνάντησης 5+1. Όσο δε συνεχίζουν να υφίστανται προβλήματα, η Άγκυρα πιστεύει ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την πλευρά του ΓΓ ΟΗΕ.

Γιατί δεν γίνεται δεκτή μόνο η Μια Μηλιά

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ευρέως τη δημόσια συζήτηση – με πολλές κατηγορίες να στρέφονται κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς – έχουν να κάνουν με το μη άνοιγμα του σημείου διέλευσης στη Μια Μηλιά, όπως είναι και η απαίτηση της τουρκικής πλευράς από την εποχή του Ερσίν Τατάρ.

Μιλώντας με άτομα τα οποία έχουν γνώση των όσων συζητούνται ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτό που καταγράφεται είναι πως κάθε άλλο παρά θα βοηθήσει την προσπάθεια για συνομιλίες εάν ανοίξει μόνο η Μια Μηλιά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς.

Μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή η πλήρης ικανοποίηση της απαίτησης της τουρκικής πλευράς, θα δημιουργούσε ένα προηγούμενο το οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά θα το έβρισκε συνεχώς μπροστά της στη συνέχεια της διαδικασίας. Εν ολίγοις, σε κάθε φάση θα απαιτεί το 100% των όρων πριν δεχθεί να συζητήσει οτιδήποτε άλλο ή να ασχοληθεί με τα αιτήματα της ε/κ πλευράς.

Σύντομα η πρώτη συνάντηση ηγετών

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν βρίσκονται σε επικοινωνία μέσω των διαπραγματευτών τους, σε συνεννόηση και με τα Ηνωμένα Έθνη, για να συναντηθούν και να συζητήσουν στη βάση όσων ζήτησε ο ΓΓ ΟΗΕ. Πηγή που γνωρίζει τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές ανέφερε στον Φιλελεύθερο ότι έχουν τεθεί από ε/κ πλευράς κάποιες ημερομηνίες και αναμένονται απαντήσεις από την τ/κ πλευρά, σημειώνοντας παράλληλα ότι η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.