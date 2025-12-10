Ορμητικά κατεβαίνουν, μετά από μήνες ξηρασίας, τα νερά του ποταμού Πεδιαίου, ο οποίος διασχίζει τη Λευκωσία.

Οι επίμονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες από την κακοκαιρία Byron, ναι μεν έδωσαν ζωή στον ποταμό, εντούτοις γεννούν, πλέον, τον κίνδυνο της υπερχείλισης.

Ήδη τα λασπόνερα έχουν πλησιάσει στο οδόστρωμα και τα γεφύρια.

Υπενθυμίζεται, ότι πολύ συχνά δημιουργούνται προβλήματα ιδίως στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως και Ερυθρού Σταυρού, όπου χρειάζεται ακόμη και το κλείσιμο των δρόμων λόγω πλημμύρας.