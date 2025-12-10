Σφυροκοπά την Κύπρο η κακοκαιρία Byron, δημιουργώντας πλήθος προβλημάτων. Σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο ξεριζώθηκαν περισσότερα από 10 δέντρα από τους δυνατούς ανέμους, σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε η άντληση όμβριων υδάτων, ενώ υπήρξαν και περιστατικά σπινθηρισμών σε καλώδια της ΑΗΚ.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε τρεις κλήσεις σε Λάρνακα και Αμμόχωστο για τη μετακίνηση δέντρων που έπεσαν στο έδαφος. Επίσης, ανταποκρίθηκε ο Δήμος Παραλιμνίου καθώς και η ΕΜΑΚ στη Σκαρίνου.

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά και στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι αποκόπηκαν 10 κυπαρίσσια ύψους έως 2,5 μέτρων.

Συνολικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 11 κλήσεις για βοήθεια, που σχετίζονται με την κακοκαιρία.

Ανάμεσα σε άλλα και για άντληση νερού από βάρκα.

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε δύο περιπτώσεις για άντληση νερού από υπόγεια υποστατικών σε Δερύνεια και Πρωταρά.