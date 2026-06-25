Οι Δήμοι Λακατάμιας, Στροβόλου και Λευκωσίας θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πιθανότητα πλημμύρας κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου και παράλληλα θα πληροφορούν σχετικά και τους χρήστες του γραμμικού πάρκου με μηνύματα SMS/Email.

Στη διάθεση των πολιτών, θα υπάρχει και χάρτης κινδύνου, επίσης σε πραγματικό χρόνο, με χρωματική απεικόνιση επικινδυνότητας ανά σημείο.

Ανάμεσα σε άλλα, στόχος είναι όπως σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων να αποτραπούν τυχόν απώλειες ανθρώπινων ζωών από την κάθοδο ορμητικών νερών, αλλά και να ληφθούν μέτρα προστασίας των περιουσιών κατοίκων οι οποίοι διαμένουν εκατέρωθεν του ποταμού. Όπως είναι γνωστό, ο Πεδιαίος ο οποίος διασχίζει και τους Δήμους Λακατάμιας, Στροβόλου και Λευκωσίας, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων υπερχειλίζει σε ορισμένα σημεία του, με πιο γνωστή τη γέφυρα στην οδό Αλεξανδρουπόλεως στο Στρόβολο ή και σε σημεία στη Λακατάμια.

Σχετικές αναφορές ως προς την προληπτική ενημέρωση υπάρχουν σε μελέτη η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο ανάπλασης του αστικού γραμμικού πάρκου του ποταμού Πεδιαίου.

Η εκτίμηση της πιθανότητας πλημμύρας θα αφορά συγκεκριμένα σημεία του πάρκου και για διαφορετικά χρονικά διαστήματα (π.χ. επόμενες 3–24 ώρες).

Οι ενημερώσεις θα γίνονται αυτόματα με μηνύματα (SMS/Email) σε περίπτωση υπέρβασης ορίων στάθμης ή ροής.

Για σκοπούς ενημέρωσης θα λειτουργήσει πλατφόρμα η οποία θα είναι πλήρως προσβάσιμη από ειδικό δημοτικό Κέντρο Ελέγχου, ενώ μέρος της πληροφόρησης μπορεί να εμφανίζεται δημόσια για λόγους διαφάνειας και προληπτικής ενημέρωσης του κοινού.

Το σύστημα θα συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα δίκτυο αισθητήρων οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι σε επιλεγμένα σημεία εντός του ποταμού. Οι αισθητήρες θα παρακολουθούν παραμέτρους όπως:

• Στάθμη νερού στον ποταμό και στα παρακείμενα ρέματα,

• Όγκος και ταχύτητα ροής,

• Ποσότητες βροχόπτωσης,

• Υπερχείλιση αγωγών ή σημείων απορροής.

Τα δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας και ανάλυσης που θα εφαρμόζει αλγορίθμους πρόβλεψης πλημμυρικού κινδύνου, βασισμένους σε ιστορικά πρότυπα, μετεωρολογικές προβλέψεις και μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης.

Λειτουργίες και δυνατότητες του συστήματος:

• Χάρτης κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, με χρωματική απεικόνιση επικινδυνότητας ανά σημείο.

• Ενσωμάτωση με τα Διαδραστικά Σημεία Ενημέρωσης (Info Points) για ενημέρωση επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο.

• API για διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες έξυπνης πόλης, όπως μετεωρολογικοί σταθμοί και δεδομένα επισκεψιμότητας.

• Δημιουργία αναφορών και προβλέψεων, χρήσιμες για τη δημοτική αρχή και την πολιτική Προστασία.