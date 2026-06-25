Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων του Καράκας που περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που βίωσαν κατά τη διάρκεια των δύο σεισμικών δονήσεων που έπληξαν τη Βενεζουέλα, συνθέτοντας μια εικόνα «Βιβλικής καταστροφής».

Οι αρχές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ο αριθμός των οποίων μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 700 έχουν τραυματιστεί.

Ομάδες διάσωσης έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή να εντοπίσουν άτομα που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, μετά από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν διαδοχικά τη χώρα.

«Ακούσαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν»

Πολλοί Βενεζουελάνοι βρίσκονταν στα σπίτια τους όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί.

«Μόλις άρχισε, ακούσαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν», είπε η Άστριντ Ραμίρεζ, μια 41χρονη δημοσιογράφος στο δυτική Καράκας και πρόσθεσε: «Όλοι έτρεχαν κάτω από τις σκάλες».

Κάτοικοι σε όλο το Καράκας, το οποίο είχε πληγεί και από έναν θανατηφόρο σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ το 1967, έσπευσαν να εκκενώσουν τα κτήρια καθώς αυτά σειόντουσαν.

«Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Πράγματα έπεσαν μέσα στο σπίτι, όπως δοχεία μέσα στο ψυγείο. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», είπε η Κόρο Μαρτίνεζ, 56 ετών, που ζει στα ανατολικά του Καράκας.

Η Μαρία Ρομέρο, μια 80χρονη συνταξιούχος στο νότιο Καράκας, είπε ότι η αστυνομία τη βοήθησε να βγει από το σπίτι της. «Αυτός ο σεισμός ήταν φρικτός, ακόμα χειρότερος από αυτόν του 1967», είπε.

Το BBC ανέφερε νωρίτερα ότι ακούγονταν άνθρωποι να ζητούν βοήθεια από κάτω από τα ερείπια ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει.

«“Ζητήστε βοήθεια. Είμαστε εδώ”, αυτό είναι που ακούγεται», είπε.

Μετά τον σεισμό, άλλοι «παρέμεναν ακόμα έξω, περιμένοντας να είναι ασφαλείς σε περίπτωση που υπάρξει μετασεισμός», αναφέρει το Βρετανικό δίκτυο.

«Η σύσταση είναι να μην επιστρέψουν στο κτήριο», προσθέτει.

Η Μαρία Ελίζ, κάτοικος του προαστίου Πάλος Γκράντες του Καράκας, περιέγραψε πώς το διαμέρισμά της «έχει κάποιους ραγισμένους τοίχους. Υπάρχουν πεσμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης, δεν έχουμε ρεύμα, ούτε σήμα».

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

Ο Μανουέλ Γκεβάρα Μπάρο δήλωσε στο CNNi ότι οι σεισμοί που έπληξαν το Καράκας την Τετάρτη ήταν «φρικτοί» και δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα είχε βιώσει μέχρι τώρα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Γκεβάρα Μπάρο στο CNNi.

«Είχα ζήσει τον σεισμό στο Καράκας το 1967, ένας σεισμός που επίσης είχε πολλά θύματα, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τον σεισμό που βιώσαμε σήμερα», πρόσθεσε.

Ο Γκεβάρα Μπάρο, ο οποίος ζει στον 9ο όροφο ενός κτηρίου στην περιοχή Λος Πάλος Γκράντες, είπε ότι διάβαζε ένα βιβλίο όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί. Το περιβάλλον του έτρεμε τόσο δυνατά και έντονα που δεν μπορούσε να πιάσει τίποτα γύρω του.

«Δεν μπορούσα καν να περπατήσω λόγω της έντασης της δόνησης», είπε ο Γκεβάρα Μπάρο στο CNNi, σημειώνοντας επίσης ότι οι σεισμοί φαινόταν να διαρκούν πολύ ώρα.

Μόλις θεώρησε ότι η κατάσταση είχε ηρεμήσει, φόρεσε τα παπούτσια του και αποφάσισε να προσπαθήσει να διαφύγει κατεβαίνοντας τις σκάλες της πολυκατοικίας του. Οι διάδρομοι ήταν σκοτεινοί, καθώς είχε διακοπεί το ρεύμα, ενώ έπεφτε νερό λόγω σπασμένων σωληνώσεων.

Ο Γκεβάρα Μπάρο και άλλοι γείτονες κατέβηκαν τις σκάλες, σιγά-σιγά, μέχρι που βγήκαν έξω μαζί με άλλους ανθρώπους.

«Ο κόσμος έκλαιγε. Ο κόσμος έπαθε νευρικό κλονισμό», είπε ο Γκεβάρα Μπάρο στο CNNi.

Ανέφερε ακόμη ότι τουλάχιστον δύο κτήρια κατέρρευσαν στη γειτονιά του και πολλά άλλα υπέστησαν ζημιές.

«Ήταν πραγματικά φρικτό, τρομακτικό», πρόσθεσε.

Εγκλωβισμένοι στα ασανσέρ

Ο Τόνι Φράνγκι Μαουάντ, δημοσιογράφος στο Καράκας, είχε μόλις μπει στο ασανσέρ της πολυκατοικίας του, καθ’ οδόν για να παρακολουθήσει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με φίλους, όταν σημειώθηκαν οι δύο ισχυροί σεισμοί.

«Τη στιγμή που μπήκα στο ασανσέρ, αυτό άρχισε να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη πολύ έντονα και να κατεβαίνει με πολύ γρήγορο ρυθμό», είπε στο CNNi.

«Στην αρχή νόμιζα ότι απλώς είχε βλάβη», είπε, πριν συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε.

Μόλις σταμάτησε, οι πόρτες άνοιξαν στο υπόγειο, και αυτός και ο φίλος του κατάφεραν να βγουν έξω και να ενωθούν με τους γείτονες και την οικογένειά τους που είχαν εκκενώσει το κτήριο.

Το κτήριό του γλίτωσε από σοβαρές ζημιές, αλλά είπε ότι πολλά κτήρια είχαν καταρρεύσει στο βόρειο Καράκας. Τα κοινωνικά του δίκτυα έχουν γεμίσει με αναρτήσεις φίλων και συγγενών για αγνοούμενους, είπε, περιγράφοντας την κατάσταση ως «πραγματικά θλιβερή στιγμή».

«Οι επόμενες μέρες θα είναι πραγματικά συντριπτικές για όλους τους Βενεζουελάνους», είπε.

«Ήταν σαν ταινία τρόμου»

Η Μαρία Αλεχάνδρα, επιζώσα του σεισμού, είπε στο Reuters: «Ήμουν εδώ όταν κατάφερα να ντυθώ».

«Καταφέραμε να ανοίξουμε την πόρτα με όποιον τρόπο μπορούσαμε. Υπήρχε ένα σύννεφο καπνού που δεν μας άφηνε να δούμε. Και όταν κατεβήκαμε κάτω, η σκηνή έμοιαζε με ταινία τρόμου. Έπρεπε να σκαρφαλώσουμε πάνω από τα ερείπια», πρόσθεσε,

«Ο διαχειριστής του κτηρίου με το μωρό και όλοι οι γείτονες κατέβαιναν. Αλλά από εκείνο το κτήριο, είδα μόνο εκείνη την οικογένεια να βγαίνει έξω», συμπλήρωσε.

cnn.gr