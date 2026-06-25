Ισχυρός σεισμός έπληξε τη Βόρεια Βενεζουέλα την Τετάρτη, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και εκτεταμένες ζημιές σε περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η κύρια δόνηση είχε προκαταρκτικό μέγεθος 7,5 Ρίχτερ και ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός ή προσεισμός 7,2 Ρίχτερ λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ακτές της Καραϊβικής, η οποίες λίγη ώρα αργότερα άρθηκαν. Η δόνηση, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), έγινε αισθητή έως την Κολομβία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση της κατάστασης.

#RESCATE | Equipos de emergencia iniciaron labores de búsqueda y rescate entre los escombros dejados por el fuerte terremoto registrado en #Venezuela.



Los rescatistas trabajan para localizar a personas heridas o atrapadas bajo #estructuras colapsadas, mientras continúan las… pic.twitter.com/brl6lGm6cD June 25, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας και, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του USGS, είχε μέγεθος 7,5 Ρίχτερ. Όπως αναφέρεται, η κύρια δόνηση ακολούθησε περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά από ισχυρό προσεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ που είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή.

Imágenes de terror se vivieron en Maiquetía, principal aeropuerto de Venezuela, tras terremoto que sacudió la zona central del país la tarde de este miércoles. pic.twitter.com/IYZ4zphWYj — VVperiodistas (@VVperiodistas_) June 24, 2026

Η δόνηση σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα (01:04 ώρα Κύπρου), με τις αρχές να αναφέρουν ότι τα δεδομένα ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς οι σεισμολόγοι συνεχίζουν την ανάλυση των στοιχείων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να επηρεάσουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Παράλληλα, προηγούμενη προειδοποίηση για τσουνάμι σε Πουέρτο Ρίκο και Βρετανικές Παρθένες Νήσους έχει πλέον ανακληθεί.

#últimaHora | Un sismo de magnitud 7,1 sacudió Venezuela, incluyendo su capital, Caracas, y varias regiones del país. El Servicio Geológico de EEUU (USGS) informó dos temblores de la misma magnitud, con epicentros cercanos a Montalbán y Morón. Corresponsales de teleSUR en el… pic.twitter.com/uEZfKlSkHM — teleSUR TV (@teleSURtv) June 24, 2026

Καταρρεύσεις και πανικός σε πόλεις της Βενεζουέλας

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτιρίων σε διάφορες περιοχές, ενώ κάτοικοι στην πρωτεύουσα Καράκας βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

MORE: Multiple structures have reportedly collapsed after a strong earthquake struck Caracas. https://t.co/r1EaakspGy — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

Μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι σε ορισμένα κτίρια εμφανίστηκαν ρωγμές, ενώ σε διαμερίσματα έσπασαν τζάμια λόγω της έντασης της δόνησης.

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζική υπάλληλος.

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε».

A 7.1-magnitude earthquake struck Venezuela, shaking buildings in Caracas.pic.twitter.com/IufXj7b5LJ — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026

BREAKING: Multiple structures have reportedly collapsed in Caracas, Venezuela, following a powerful earthquake that struck the region. pic.twitter.com/9KSN4srhwB — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

WATCH: Damage at Caracas Airport after major earthquake (terremoto) hits Venezuela pic.twitter.com/vmtqGDUJvS — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να διασώσουν ανθρώπους από κατεστραμμένα και κατεστραμμένα κτίρια στην περιοχή Τσακάο της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας, δήλωσε ο δήμαρχος.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν διασωθεί ζωντανοί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Γκουστάβο Ντούκε σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει κατεστραμμένες κατασκευές πίσω του.

🇻🇪 #ÚltimaHora 🇻🇪



🔵 El alcalde de Chacao, Gustavo Duque informó que hasta los momentos han sido rescatados 18 sobrevivientes en dos edificios que colapsaron y solicitó a los familiares de personas desaparecidas acercarse a las plazas de Los Palos Grandes y Altamira.



🎥… pic.twitter.com/q5WMtpYCZ9 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) June 25, 2026

Τουλάχιστον δύο κτίρια κατέρρευσαν ολοσχερώς και πολλά άλλα έχουν υποστεί δομικές ζημιές, πρόσθεσε.

Η παροχή φυσικού αερίου έχει διακοπεί και αρκετές περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην Καραϊβική

Παρότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην ξηρά, το Pacific Tsunami Warning Center προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να προκληθούν κύματα τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της Βενεζουέλας, καθώς και σε Μποναίρ, Κουρασάο και Αρούμπα.

Παράλληλα, το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποιήσεις και συστάσεις για περιοχές όπως το Πουέρτο Ρίκο και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, οι οποίες λίγο αργότερα ανακλήθηκαν.

Imágenes del temblor en Venezuela. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/LKiToKrOKW — VVperiodistas (@VVperiodistas_) June 24, 2026

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και εκτός Βενεζουέλας, με αναφορές για δονήσεις στην Κολομβία και ειδικότερα στην πρωτεύουσα Μπογοτά, που βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο.

🔴 #URGENTE | Comienzan a llegar videos del colapso de edificios en Caracas después del terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/oq8ALOtaKa — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026

Οι επιστήμονες του USGS επισημαίνουν ότι, καθώς συλλέγονται νέα δεδομένα, ενδέχεται να αναθεωρηθεί τόσο το μέγεθος όσο και η ένταση του σεισμού, ενώ παράλληλα ενημερώνεται συνεχώς ο χάρτης σεισμικής έντασης.

BREAKING: M7.1 earthquake in Venezuela.



Massive damage across Caracas with multiple buildings collapsed in the Venezuelan capital. pic.twitter.com/F2NcNgSFnF — World Source News (@Worldsource24) June 24, 2026

Η συνολική εικόνα των ζημιών παραμένει υπό αξιολόγηση, με τις αρχές να μην έχουν ακόμη παρουσιάσει επίσημο απολογισμό για θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές.

protothema.gr