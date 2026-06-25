Άγνωστος είναι έως στιγμής ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα, μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό.

En medio del fuerte terremoto que sacudió a Caracas, un hombre se regresó a su casa para rescatar a sus mascotas.



💔😭🇻🇪 pic.twitter.com/KRq3WNqj4D June 24, 2026

Το USGS (Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ) αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000 θανάτους, αν και οι επίσημοι αριθμοί θυμάτων αργούν να δημοσιευτούν. Τρεις άνθρωποι έχουν αναφερθεί νεκροί στο Καράκας.

Τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια μέσα σε ένα μεταποκαλυπτικό τοπίο. Η Λα Γκουάιρα, μια παράκτια πολιτεία στη βόρεια Βενεζουέλα, έχει πληγεί περισσότερο από τους σεισμούς της Τετάρτης, δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ. Τα περισσότερα κτίρια στην περιοχή είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του ’60 ή του ’50 ή και παλαιότερα.

Έως και 15 κτίρια στην πολιτεία φέρονται να έχουν καταρρεύσει λόγω των σεισμών, δήλωσε ο Ροντρίγκεζ.

Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) June 25, 2026

Οι εκτιμήσεις για τα θύματα

Το USGS επικαιροποίησε το μοντέλο του σχετικά με τον πιθανό αριθμό των θυμάτων από τους σεισμούς, μειώνοντας την πιθανότητα για τα δύο χειρότερα σενάρια, αλλά εξακολουθεί να δείχνει 39% πιθανότητα οι νεκροί να κυμανθούν μεταξύ 1.000 και 10.000.

Το ίδιο μοντέλο προβλέπει πιθανότητα 37% για 10.000 έως 100.000 νεκρούς.

Νωρίτερα, το μοντέλο έδειχνε 30% πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τους 100.000 και 44% πιθανότητα να κυμανθεί μεταξύ 10.000 και 100.000.

Το USGS αναφέρει ότι οι εκτιμώμενες οικονομικές ζημιές ισοδυναμούν με το 1% έως 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

Οι προβλέψεις προέρχονται από το σύστημα PAGER του USGS (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response – Σύστημα Άμεσης Αξιολόγησης Παγκόσμιων Σεισμών για Ανταπόκριση).

Το PAGER είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί αρχικά σεισμικά δεδομένα για να εκτιμήσει την κλίμακα και τον αντίκτυπο ενός σεισμού.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η πρόεδρος Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της προς τους πολίτες πως θα χρειαστεί να κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς, που έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλο.

Ανέφερε επίσης πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μετά από αυτόν που το USGS χαρακτήρισε προσεισμό και τον κύριο σεισμό 7,5 βαθμών — ο οποίος είναι ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900.

Τραμπ: «Καταστροφικός αριθμός νεκρών»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα «άφησαν πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», χωρίς ωστόσο να επικαλεστεί επίσημα στοιχεία για θύματα.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιας κλίμακας και έχουν αφήσει πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν! Έχω δώσει οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να προετοιμαστούν για άμεση κινητοποίηση. Θα είμαστε εκεί για τους νέους και σπουδαίους φίλους μας. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές».

skai.gr