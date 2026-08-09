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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη το Σάββατο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, νεκροί είναι ο πιλότος και τρεις τουρίστριες από την Κολομβία: μία 59χρονη, η 37χρονη κόρη της και η 17χρονη εγγονή της.

Το ελικόπτερο συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο εθνικό πάρκο της Τιζούκα, σε βουνοπλαγιά με πυκνή βλάστηση. Πυροσβέστες ανέφεραν ότι οι τέσσερις επιβαίνοντες βρέθηκαν «απανθρακωμένοι», ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν το φλεγόμενο ελικόπτερο σε δυσπρόσιτο σημείο.

Helicóptero cai na região da Vista Chinesa e deixa quatro mortos



Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/cudU30MJC2 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 8, 2026

Τον Ιούνιο σε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο είχαν βρει τον θάνατο έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ο αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο αργεντινός YouTuber Γκασπάρ Πριμ.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ πως έχει ζητήσει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πτήσεων ελικοπτέρων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε αυτόν τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

protothema.gr