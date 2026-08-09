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Φανταστείτε τη θρυλική ομάδα του «The A-Team», αλλά αντί για Αμερικανούς κομάντος, να αποτελείται από απογοητευμένους Βρετανούς τελωνειακούς υπαλλήλους και ελεγκτές ΦΠΑ των αρχών της δεκαετίας του 1990. Το «Legends», η νέα μίνι σειρά έξι επεισοδίων του Netflix από τον Νιλ Φορσάιθ, μεταφέρει στη μικρή οθόνη μια απίστευτη πραγματική ιστορία που θα σας καθηλώσει από το πρώτο κιόλας λεπτό.

Στη Βρετανία της Μάργκαρετ Θάτσερ, η ραγδαία έξαρση της ηρωίνης αναγκάζει τις αρχές να επιστρατεύσουν μια ομάδα καθημερινών γραφειοκρατών. Με ελάχιστη εκπαίδευση και σχεδόν μηδενικούς πόρους, οι αουτσάιντερ αυτοί καλούνται να δημιουργήσουν μια περσόνα «legend», προκειμένου να διεισδύσουν στα επικίνδυνα καρτέλ του Λονδίνου και του Λίβερπουλ.

Ο Στιβ Κούγκαν είναι πολύ καλός ως ο Ντον, ο έμπειρος επικεφαλής που καθοδηγεί το ριψοκίνδυνο εγχείρημα, ενώ ο Τομ Μπερκ ξεχωρίζει στον απαιτητικό ρόλο του Γκάι, του πράκτορα που βυθίζεται σταδιακά στον σκοτεινό κόσμο των συμμοριών. Δίπλα τους, οι Χέιλι Σκουάιρς, Αμλ Αμίν και Τζάσμιν Μπλάκμπορο συμπληρώνουν το καστ με αυθεντικότητα, χαρίζοντας στους χαρακτήρες βάθος και εξαιρετική χημεία.

Πέρα από την αγωνιώδη δράση, τις επικίνδυνες αποστολές και τις συνεχείς ανατροπές, το «Legends» δεν φοβάται να αγγίξει βαθύτερες κοινωνικές χορδές. Καυτηριάζει την πολιτική σκοπιμότητα της εποχής, τις ταξικές ανισότητες και τη φθορά της βρετανικής εργατικής τάξης, διατηρώντας ταυτόχρονα μια διακριτική δόση χιούμορ κι έναν καταιγιστικό ρυθμό που δεν σας αφήνει να χαλαρώσετε.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλοστημένο, γρήγορο και εθιστικό αστυνομικό θρίλερ που καταφέρνει να εξισορροπήσει τον ωμό ρεαλισμό με την ψυχαγωγία, προσφέροντας μια εξαιρετικά καθηλωτική τηλεοπτική εμπειρία.

Τελικά; Αξίζει απόλυτα το binge-watching. Θα σας κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Ελεύθερα 09.08.2026