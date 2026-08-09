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Δύο νέοι ξενώνες για τη φιλοξενία του στρατιωτικού προσωπικού εγκαινιάστηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου στη νήσο Ρω, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, και του Υπουργού Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες θεμελιώθηκαν πριν από έναν χρόνο, ανεγέρθηκαν με δωρεά της οικογένειας Κωνσταντίνου και Σοφίας Τσουβελεκάκη. Στόχος τους είναι η παροχή αναβαθμισμένων συνθηκών διαμονής και η βελτίωση της καθημερινότητας όσων υπηρετούν στο ακριτικό νησί.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνιος Οικονόμου, ως εκπρόσωπος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, ο Δήμαρχος Μεγίστης–Καστελλόριζου Νικόλαος Ασβέστης, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, Διοικητής του Αγίου Όρους και στρατηγός ε.α. και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ευχαρίστησε την οικογένεια Τσουβελεκάκη για τη δωρεά, χαρακτηρίζοντάς την έμπρακτη έκφραση στήριξης προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα προς όσους υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιστορική και συμβολική σημασία της Ρω, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Δέσποινα Αχλαδιώτη, την εμβληματική «Κυρά της Ρω».

Οι δωρητές ανέφεραν ότι η πρωτοβουλία αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς του στρατιωτικού προσωπικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Ρω και του συμπλέγματος της Μεγίστης ως τόπων ιστορικής συνέχειας και εθνικής κυριαρχίας.