Η πρώτη συνέντευξη του νέου Γενικού Διευθυντή του ΣΕΛΚ στο Forbes.

Τα 65 χρόνια παρουσίας του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) συμπίπτουν με μια περίοδο κατά την οποία το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα καλείται να προσαρμοστεί σε αλλαγές που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν μακρινές. Τεχνητή νοημοσύνη, αυστηρότερες απαιτήσεις συμμόρφωσης, φορολογικές μεταρρυθμίσεις και ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ο Ανδρέας Παπαδάτος ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΛΚ. Λίγες ημέρες μετά την επετειακή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, μιλά στο Forbes για την επόμενη ημέρα του επαγγέλματος, τις προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας και τον ρόλο ενός θεσμού που εδώ και 65 χρόνια βρίσκεται στον πυρήνα των οικονομικών εξελίξεων της χώρας.

Αναλάβατε καθήκοντα τον Μάιο ως νέος Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σχηματίσατε για τον Σύνδεσμο και ποιες είναι οι βασικές σας προτεραιότητες;

Αυτό που με εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που έχει χτίσει ο ΣΕΛΚ διαχρονικά. Πρόκειται για έναν οργανισμό με ουσιαστική παρουσία στα οικονομικά και επαγγελματικά δρώμενα της χώρας και με πραγματική επιρροή σε ζητήματα που αφορούν την οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, αναλαμβάνω σε μια περίοδο κατά την οποία το επάγγελμα μεταβάλλεται με ταχύτερους ρυθμούς από ποτέ. Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης γίνονται ολοένα πιο σύνθετες και οι επιχειρήσεις αναζητούν περισσότερη εξειδίκευση και προστιθέμενη αξία από τους επαγγελματίες που τις συμβουλεύουν.

Οι προτεραιότητες μου αφορούν ακριβώς αυτό, τη συνεχή στήριξη των μελών μας, την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία και τη διασφάλιση ότι ο ΣΕΛΚ θα συνεχίσει να αποτελεί έναν αξιόπιστο συνομιλητή για την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Αναλαμβάνετε τη γενική διεύθυνση του ΣΕΛΚ σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για το επάγγελμα. Πώς προσεγγίζετε αυτή την πρόκληση;

Αναλαμβάνω τη θέση σε μια περίοδο κατά την οποία το επάγγελμα βρίσκεται σε φάση έντονου μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα, έχω το προνόμιο να παραλαμβάνω έναν οργανισμό με κύρος, αναγνώριση και ισχυρές βάσεις.

Αυτό οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια πολλών ανθρώπων διαχρονικά, αλλά και στη σημαντική συμβολή του Κυριάκου Ιορδάνου, ο οποίος υπηρέτησε τον ΣΕΛΚ για περισσότερα από 23 χρόνια και συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση του θεσμικού του ρόλου και της παρουσίας του στα δημόσια πράγματα. Θέλω να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου για τη διαχρονική προσφορά του τόσο προς τον Σύνδεσμο όσο και προς το επάγγελμα γενικότερα.

Η πρόκληση σήμερα είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη και να προετοιμάσουμε τον Σύνδεσμο για τις ανάγκες και τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Οι οργανισμοί με ιστορία χτίζονται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια πολλών ανθρώπων σε διαφορετικές περιόδους. Η δική μου φιλοδοξία είναι να συνεχίσουμε πάνω σε αυτή τη γερή βάση και να διασφαλίσουμε ότι ο ΣΕΛΚ θα παραμείνει πρωταγωνιστής στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του επαγγέλματος.

Ο ΣΕΛΚ συμπλήρωσε φέτος 65 χρόνια παρουσίας. Τι σηματοδοτεί αυτό το ορόσημο;

Ο ΣΕΛΚ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος στην Κύπρο. Διαχρονικά επένδυσε στη συνεχή εκπαίδευση των μελών του, στην επαγγελματική εποπτεία, στη δεοντολογία και στην εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα.

Τα τελευταία χρόνια, ανταποκρίθηκε ενεργά στις αυξημένες απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, με εξειδικευμένη κατάρτιση, πιστοποιήσεις και μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου σε θέματα AML, κυρώσεων και κανονιστικών υποχρεώσεων.

Αναλογιζόμενοι αυτή τη διαδρομή και με αφορμή τη φετινή μας επέτειο, αναγνωρίζουμε όσα έχουμε πετύχει, αλλά κυρίως κοιτάμε μπροστά.

Οι άνθρωποι που δημιούργησαν τον ΣΕΛΚ το 1961 δεν γνώριζαν πώς θα ήταν η Κύπρος εξήντα πέντε χρόνια αργότερα. Πήραν όμως αποφάσεις που αποδείχθηκαν σωστές στον χρόνο και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός επαγγέλματος με κύρος και αξιοπιστία.

Σήμερα είναι η δική μας σειρά να πάρουμε αποφάσεις που θα δικαιωθούν τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος που λέω ότι τα 65 χρόνια ιστορίας του ΣΕΛΚ μάς δίνουν ευθύνη για τα επόμενα 65 χρόνια.

Ποιο ήταν το βασικό μήνυμα που στείλατε μέσα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ;

Το βασικό μήνυμα ήταν ότι το επάγγελμα διαθέτει όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση το μέλλον.

Ζούμε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η τεχνολογία μετασχηματίζει τον τρόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πιο σύνθετο περιβάλλον και οι απαιτήσεις των εποπτικών αρχών αυξάνονται συνεχώς.

Ταυτόχρονα, οι αλλαγές αυτές δημιουργούν και νέες ευκαιρίες. Δημιουργούν χώρο για νέες υπηρεσίες, νέες δεξιότητες και νέους τρόπους δημιουργίας αξίας για τους πελάτες και τις επιχειρήσεις.

Η Γενική Συνέλευση ήταν μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε όσα έχουν επιτευχθεί, αλλά και να συζητήσουμε με ειλικρίνεια τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Η επένδυση στη γνώση, στην ποιότητα και στους ανθρώπους παραμένει η ασφαλέστερη στρατηγική για το μέλλον.

Η Κύπρος βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο διεθνών οργανισμών και μέσων ενημέρωσης για ζητήματα διαφάνειας και συμμόρφωσης. Πόσο διαφορετική είναι η εικόνα σήμερα;

Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Ο κλάδος επένδυσε ουσιαστικά στην εκπαίδευση, στην τεχνολογία, στις εσωτερικές διαδικασίες και στους μηχανισμούς ελέγχου. Η συμμόρφωση δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική συζήτηση ή μια υποχρέωση που διεκπεραιώνεται τυπικά. Έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία των επαγγελματικών οργανισμών και αποτελεί βασικό στοιχείο της κουλτούρας τους.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα πλαίσια εποπτείας, οι διαδικασίες ελέγχου και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες του κλάδου. Ο ΣΕΛΚ επένδυσε συστηματικά στην εκπαίδευση των μελών του σε θέματα AML, κυρώσεων και κανονιστικών εξελίξεων, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τους μηχανισμούς επαγγελματικής εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας συμμόρφωσης.

Σε θέματα αξιοπιστίας και συμμόρφωσης η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Είναι μια διαρκής διαδικασία προσαρμογής και βελτίωσης.

Ωστόσο, αν συγκρίνει κανείς το επίπεδο ωριμότητας του κλάδου σήμερα με εκείνο που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, θα διαπιστώσει ουσιαστική πρόοδο.

Η αξιοπιστία μιας χώρας και ενός επαγγέλματος χτίζεται μέσα από συνέπεια, διαφάνεια και καθημερινή προσπάθεια και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει σημαντικά βήματα.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι απαιτήσεις σε θέματα AML, κυρώσεων, ESG και φορολογικής συμμόρφωσης αυξάνονται συνεχώς. Πόσο έτοιμος είναι ο κλάδος να ανταποκριθεί;

Οι απαιτήσεις πράγματι αυξάνονται και το περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό. Αν όμως δούμε τη συνολική εικόνα, θα διαπιστώσουμε ότι ο κλάδος έχει επιδείξει αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα τα τελευταία χρόνια.

Έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό και εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης και διαρκούς βελτίωσης. Οι αλλαγές δεν έρχονται πλέον κάθε δέκα χρόνια. Έρχονται διαρκώς και με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

Οι επαγγελματίες που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απαραίτητα εκείνοι που διαθέτουν τους περισσότερους πόρους, αλλά εκείνοι που θα συνεχίσουν να επενδύουν στη γνώση, θα προσαρμόζονται γρήγορα και θα αντιμετωπίζουν τις νέες απαιτήσεις ως ευκαιρία για αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες αλλά και οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία την επόμενη πενταετία;

Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, όπου συνυπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και προκλήσεις που απαιτούν στρατηγική σκέψη και έγκαιρη προσαρμογή.

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες συνδέονται με την τεχνολογία, την καινοτομία και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει καταφέρει να προσελκύσει επιχειρήσεις και επενδυτές σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας.

Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Η Κύπρος διαθέτει καταρτισμένους επαγγελματίες, ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα και σημαντική εμπειρία στην παροχή επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Εάν συνεχίσουμε να επενδύουμε στη γνώση, στην εκπαίδευση και στις ψηφιακές δεξιότητες, μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη διεθνή ανταγωνιστικότητά μας.

Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στο διεθνές φορολογικό και κανονιστικό περιβάλλον και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για την προσέλκυση επενδύσεων απαιτούν διαρκή εγρήγορση και προσαρμοστικότητα.

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα από την πορεία της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία 25 χρόνια, είναι ότι η χώρα αποδίδει καλύτερα όταν επενδύει στην ποιότητα, προσαρμόζεται έγκαιρα στις αλλαγές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι να μετατρέψουμε τη σημερινή δυναμική σε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσα από μεταρρυθμίσεις, καινοτομία και συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής πορείας, τι είναι αυτό που σας παρακίνησε να αναλάβετε τον ΣΕΛΚ σε αυτή τη φάση της καριέρας σας;

Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής πορείας, ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να αναλάβω έναν ρόλο με ευρύτερη ευθύνη και ουσιαστικό αντίκτυπο για το επάγγελμα και την οικονομία της χώρας. Ο ΣΕΛΚ μου έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιήσω την εμπειρία που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια σε έναν οργανισμό που επηρεάζει ουσιαστικά το επάγγελμα, το επιχειρηματικό περιβάλλον και την οικονομία της χώρας.

Το επάγγελμα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δική μου επαγγελματική διαδρομή και ένιωσα ότι βρισκόμουν σε μια φάση όπου μπορούσα να επιστρέψω μέρος αυτής της εμπειρίας σε έναν θεσμό που έχει προσφέρει πολλά τόσο στα μέλη του όσο και στην οικονομία γενικότερα.

Όσο περνούν τα χρόνια, αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά την έννοια της ευθύνης και της προσφοράς. Η δυνατότητα να εργαστώ για έναν οργανισμό που εκπροσωπεί χιλιάδες επαγγελματίες και να συμβάλω σε ζητήματα που επηρεάζουν όχι μόνο το επάγγελμα αλλά και την ευρύτερη οικονομία της χώρας αποτέλεσε τον πιο καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή μου.

Πώς αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη το επάγγελμα του λογιστή και του ελεγκτή;

Αν πριν από λίγα χρόνια μιλούσαμε κυρίως για αυτοματοποίηση διαδικασιών, σήμερα μιλάμε για εργαλεία που μπορούν να αναλύσουν τεράστιο όγκο δεδομένων μέσα σε ελάχιστο χρόνο και να προσφέρουν πληροφορίες που παλαιότερα απαιτούσαν πολύ περισσότερους πόρους και χρόνο. Αυτό αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία και θα συνεχίσει να τον αλλάζει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η ανάγκη για επαγγελματική κρίση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Ένα εργαλείο μπορεί να εντοπίσει μια τάση ή μια απόκλιση. Δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την επαγγελματική κρίση ή την ευθύνη που συνοδεύει μια γνωμάτευση.

Για αυτό και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα ξεχωρίσουν απαραίτητα οι μεγαλύτεροι οργανισμοί από τους μικρότερους. Θα ξεχωρίσουν εκείνοι που θα μάθουν γρηγορότερα, θα προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα και θα αξιοποιήσουν σωστά τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ποιες δεξιότητες θα πρέπει να έχει ο λογιστής του 2030;

Η τεχνική κατάρτιση θα παραμείνει θεμελιώδης, αλλά δεν θα είναι από μόνη της αρκετή. Οι επαγγελματίες θα χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες, επιχειρηματική αντίληψη, ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, αποτελεσματική επικοινωνία και, πάνω απ’ όλα, προσαρμοστικότητα.

Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη σχεδόν σε όλους, η πραγματική αξία θα βρίσκεται στην ικανότητα αξιολόγησης αυτής της πληροφορίας και στη μετατροπή της σε χρήσιμες αποφάσεις.

Οι επαγγελματίες που θα ξεχωρίσουν θα είναι εκείνοι που θα συνδυάζουν γνώση, τεχνολογία και κρίση.

Ποιο είναι το όραμά σας για τον ΣΕΛΚ το 2030;

Θα ήθελα να δω έναν ΣΕΛΚ ακόμη πιο εξωστρεφή, ακόμη πιο κοντά στα μέλη του και ακόμη πιο ενεργό στη δημόσια συζήτηση για θέματα που αφορούν την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και το επάγγελμα. Έναν οργανισμό που θα συνεχίσει να επενδύει στη γνώση, στην ποιότητα, στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του και στην τεχνολογία. Έναν οργανισμό που θα παραμένει σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία και την επαγγελματική αριστεία, αλλά ταυτόχρονα θα είναι έτοιμος να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και στις νέες ανάγκες της αγοράς. Πάνω απ’ όλα, θα ήθελα να δω έναν ΣΕΛΚ που θα έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην προετοιμασία της νέας γενιάς επαγγελματιών για τον κόσμο που έρχεται.

Ποια προσωπική αρχή θα θέλατε να χαρακτηρίζει τη θητεία σας;

Σε όλη την επαγγελματική μου πορεία είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με ανθρώπους που πέτυχαν πολλά. Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που τους ένωνε, δεν ήταν ότι γνώριζαν τα πάντα. Ήταν ότι δεν σταμάτησαν ποτέ να μαθαίνουν. Πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και για τους οργανισμούς.

Ο ΣΕΛΚ έχει πίσω του μια διαδρομή 65 χρόνων που δικαιολογημένα μας γεμίζει υπερηφάνεια. Ταυτόχρονα όμως μας υπενθυμίζει ότι καμία επιτυχία δεν είναι μόνιμη και κανένας οργανισμός δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο παρελθόν του.

Κάθε γενιά καλείται να προσθέσει το δικό της κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία. Η δική μας ευθύνη είναι να προετοιμάσουμε το επάγγελμα για έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ και να διασφαλίσουμε ότι ο ΣΕΛΚ θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία, την ποιότητα και την επαγγελματική αριστεία.