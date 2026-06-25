Ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της ASSERTUS, Νίκος Κούβαρος, μιλά για τη μεταμόρφωση της Πάφου, τις προοπτικές που διαμορφώνονται και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Η Πάφος εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς επενδυτικούς και επιχειρηματικούς προορισμούς της Κύπρου. Η αυξανόμενη παρουσία διεθνών εταιρειών, η ανάπτυξη νέων επενδύσεων και η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό περιβάλλον, με σημαντικές προοπτικές.

Ο ελεγκτικός οίκος ASSERTUS, με ομάδα πέραν των 50 επαγγελματιών και πελατολόγιο που εκτείνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και προέρχεται από περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και επενδυτές σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της ASSERTUS, Νίκος Κούβαρος, μιλά για τη μεταμόρφωση της Πάφου, τις προοπτικές που διαμορφώνονται και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Ποιος είναι ο ρόλος της ASSERTUS στη σημερινή αναπτυξιακή δυναμική της Πάφου και πώς αξιολογείτε τη μεταβολή του επενδυτικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια;

Για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια οικονομία χρειάζεται ισχυρούς παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών με γνώση, αξιοπιστία και πραγματική κατανόηση των αναγκών της αγοράς.

Εμείς πιστέψαμε στις προοπτικές της Πάφου αρκετά χρόνια πριν αρχίσουν να γίνονται ευρύτερα αντιληπτές. Για αυτό και το 2017, αναλαμβάνοντας σημαντικά ρίσκα, ιδρύσαμε την ASSERTUS με στόχο να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που να μπορεί να στηρίζει ουσιαστικά επιχειρηματίες, επενδυτές και οργανισμούς, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση, αποτελεσματικότητα και υψηλού επιπέδου επαγγελματικές υπηρεσίες.

Όταν ξεκινήσαμε, αρκετοί εξακολουθούσαν να βλέπουν την Πάφο κυρίως ως έναν τουριστικό προορισμό. Εμείς βλέπαμε κάτι περισσότερο. Βλέπαμε μια επαρχία με σημαντικές προοπτικές να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, ικανό να προσελκύσει ποιοτικές επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και ανθρώπους υψηλής εξειδίκευσης. Για αυτό επενδύσαμε από την πρώτη στιγμή στους ανθρώπους μας, στην τεχνογνωσία και στις υποδομές μας, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της περιοχής.

Παράλληλα, επενδύσαμε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας. Καταφέραμε να φέρουμε κοντά μας επαγγελματίες που διακρίνονταν στον τομέα τους, αλλά και ανθρώπους που είχαν αναγκαστεί να εργάζονται σε άλλες επαρχίες αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Αυτή η ομάδα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη επιχειρηματιών και επενδυτών τόσο από την Πάφο όσο και από το εξωτερικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, συνέβαλε καθοριστικά στην απόφαση ξένων επιχειρηματιών και επενδυτών να εγκατασταθούν και να δραστηριοποιηθούν στην επαρχία.

Η ASSERTUS βρίσκεται καθημερινά σε επαφή με την πραγματική οικονομία της Πάφου. Υποστηρίζουμε τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει στρατηγική συμβουλευτική, ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες, λογιστική υποστήριξη, μισθοδοσία, εταιρική διαχείριση, εσωτερικό έλεγχο και θέματα συμμόρφωσης. Μέσα από αυτή τη συνεχή επαφή αποκτούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων, των αναγκών και των προοπτικών της αγοράς.

Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει επιχειρηματίες και επενδυτές από περισσότερες από 20 χώρες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ανάπτυξη γης και τις κατασκευές μέχρι την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την υγεία, το εμπόριο, τον τουρισμό και τις διεθνείς υπηρεσίες. Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε από πρώτο χέρι τις αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία της Πάφου.

Πριν από μερικά χρόνια, η Πάφος συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με τον τουρισμό και την αγορά εξοχικής κατοικίας. Σήμερα βλέπουμε νέους και ιδιαίτερα υποσχόμενους τομείς να αναπτύσσονται δυναμικά. Αυτό που διαπιστώνω καθημερινά μέσα από τους πελάτες μας είναι ότι η Πάφος προσελκύει πλέον διεθνείς επιχειρήσεις, επενδυτές και επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που δεν την επιλέγουν μόνο για να ζήσουν, αλλά και για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι η οικονομία της επαρχίας γίνεται πιο ώριμη, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική.

Δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη χαρά και τη μεγάλη ικανοποίησή μου για αυτή την εξέλιξη. Όταν ιδρύσαμε την ASSERTUS, πιστεύαμε βαθιά στις προοπτικές της Πάφου και επενδύσαμε σε αυτές σε μια περίοδο που αρκετοί ήταν ακόμη επιφυλακτικοί. Σήμερα βλέπουμε αυτή την πίστη να δικαιώνεται μέσα από τις επενδύσεις που υλοποιούνται, τις νέες επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην επαρχία και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους ανθρώπους της. Για αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι η οικονομία της Πάφου διανύει ένα στάδιο διόρθωσης, μετεξέλιξης και ουσιαστικής ενίσχυσης, με τεράστιες ευκαιρίες και προοπτικές για όλους.

Ως ASSERTUS θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την πορεία, στηρίζοντας τους πελάτες και συνεργάτες μας με ουσιαστικές, εξατομικευμένες και έγκαιρες λύσεις, την ώρα ακριβώς που τις χρειάζονται.

Η Πάφος φαίνεται να προσελκύει ολοένα και περισσότερες επενδύσεις σε ακίνητα, τουρισμό, υπηρεσίες και υποδομές. Ποιοι τομείς θεωρείτε ότι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια;

Η αγορά ακινήτων, οι κατασκευές και ο τουρισμός θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Πάφου, καθώς διατηρούν ισχυρή δυναμική και συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα της επαρχίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 25% της αγοράς ακινήτων σε παγκύπρια βάση δημιουργείται στην Πάφο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον τουρισμό ανέρχεται στο 33%.

Ωστόσο, ειδικά στον τουρισμό, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Αν συγκρίνουμε τα μεγέθη της Κύπρου και της Πάφου με άλλους καθιερωμένους προορισμούς της περιοχής, όπως η Κρήτη, διαπιστώνουμε ότι οι δυνατότητες είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος των αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων, μιας αγοράς που συνεισφέρει ήδη πέραν του 3% του ΑΕΠ της χώρας, με σχεδόν το 40% της δραστηριότητάς της να δημιουργείται στην Πάφο. Πρόκειται για έναν τομέα που προσφέρει άμεσες ευκαιρίες δραστηριοποίησης και δημιουργίας εισοδήματος, είτε μέσω της αξιοποίησης ιδιόκτητων ακινήτων είτε μέσω υπηρεσιών που υποστηρίζουν τον κλάδο.

Παράλληλα, οι σημαντικότερες ευκαιρίες της επόμενης ημέρας αναμένεται να προέλθουν από τον εκσυγχρονισμό και τον εμπλουτισμό του οικονομικού μας μοντέλου. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η τεχνολογία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ψηφιακές υπηρεσίες, η υγεία, η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη διεθνή επιχειρηματικότητα παρουσιάζουν ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εταιρείες τεχνολογίας συνεισφέρουν ήδη περίπου το 14% του ΑΕΠ της χώρας, με περίπου το 10% να δημιουργείται στην Πάφο.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στην πράξη διεθνείς εταιρείες και επιχειρήσεις τεχνολογίας να επιλέγουν την Πάφο για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό είναι ίσως η πιο ισχυρή ένδειξη ότι η οικονομία της επαρχίας διευρύνεται, γίνεται πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική.

Παράλληλα, η ανάπτυξη αυτών των κλάδων δημιουργεί θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την οικονομία, από το εμπόριο, τις υπηρεσίες και την εστίαση μέχρι τον πρωτογενή τομέα και την ελαφριά βιομηχανία. Συνεπώς, οι ευκαιρίες και οι προοπτικές είναι πολυεπίπεδες και αφορούν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Ποια χαρακτηριστικά καθιστούν την Πάφο ελκυστικό προορισμό για επενδυτές, επιχειρήσεις και ιδιώτες αγοραστές, σε σύγκριση με άλλες πόλεις της Κύπρου;

Η Πάφος διαθέτει σήμερα ένα σύνολο πλεονεκτημάτων που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για επενδυτές, επιχειρήσεις και ιδιώτες αγοραστές, τόσο σε κυπριακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το φυσικό περιβάλλον, οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, η ασφάλεια και η υψηλή ποιότητα ζωής αποτελούν διαχρονικά στοιχεία που ενισχύουν την ελκυστικότητά της.

Ταυτόχρονα, η βελτίωση της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της εξ αποστάσεως εργασίας, καθώς και τα κίνητρα που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία για πραγματική μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και επενδυτών, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα και η ποιότητα ζωής λειτουργούν συμπληρωματικά.

Καθοριστική υπήρξε επίσης η συμβολή των εταιρειών ανάπτυξης γης της επαρχίας, οι οποίες διαχρονικά αναβαθμίζουν το επενδυτικό προϊόν της περιοχής μέσα από ποιοτικά έργα και σύγχρονες αναπτύξεις. Παράλληλα, το ανταγωνιστικό κόστος εγκατάστασης και διαβίωσης, η διαθεσιμότητα υψηλού επιπέδου επαγγελματικών υπηρεσιών και η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών ενισχύουν περαιτέρω το συγκριτικό πλεονέκτημα της Πάφου.

Προσωπικά, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Πάφου είναι ότι εξακολουθεί να διατηρεί τον ανθρώπινο χαρακτήρα της. Παρά τη δυναμική της ανάπτυξη, παραμένει μια πόλη με αυθεντικότητα, αμεσότητα και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξη είναι σημαντική, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να διατηρηθούν εκείνα τα στοιχεία που κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να ζουν, να εργάζονται και να επενδύουν εδώ.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε η ανάπτυξη της Πάφου να παραμείνει βιώσιμη, ισορροπημένη και ωφέλιμη για την τοπική κοινωνία;

Αν θέλουμε η Πάφος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά σε μια σειρά από ζητήματα. Η αναβάθμιση των υποδομών με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η μείωση του ενεργειακού κόστους, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, η επάρκεια εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, η μείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων δεν είναι απλώς επιθυμητές εξελίξεις. Είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την Πάφο ξεχωριστή. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η σωστή διαχείριση της οικιστικής ανάπτυξης, η διαθεσιμότητα προσιτής στέγης για τους ντόπιους κατοίκους, η στήριξη της οικογένειας και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με σοβαρότητα.

Πιστεύω ότι η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν τα οφέλη της φτάνουν στην κοινωνία και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η επιτυχία δεν μετριέται μόνο από τους οικονομικούς δείκτες ή το ύψος των επενδύσεων, αλλά και από το κατά πόσο δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες προοπτικές και υψηλότερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στην Πάφο. Αυτό, κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να είναι το πραγματικό μέτρο της επιτυχίας μας τα επόμενα χρόνια.

Πώς επηρεάζουν οι νέες ανάγκες της αγοράς, όπως η ποιότητα ζωής, η πράσινη ανάπτυξη και οι σύγχρονες υποδομές, τον σχεδιασμό και τη στρατηγική της ASSERTUS στην Πάφο;

Οι νέες ανάγκες της αγοράς επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και εξελίσσουμε την ASSERTUS. Άλλωστε, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, η προσαρμοστικότητα δεν είναι απλώς πλεονέκτημα. Είναι προϋπόθεση επιτυχίας.

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, πιστεύουμε ότι για να προσελκύσεις και να διατηρήσεις ικανούς ανθρώπους πρέπει να τους προσφέρεις ένα περιβάλλον όπου μπορούν πραγματικά να αναπτυχθούν. Για αυτό επενδύουμε διαρκώς στην ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, στις σύγχρονες υποδομές και στην τεχνολογία, στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, στην ευελιξία και γενικότερα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η ομάδα μας ήταν πάντοτε το σημαντικότερο κεφάλαιο της ASSERTUS και παραμένει η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το μέλλον μας.

Βλέπουμε καθημερινά ότι οι πελάτες μας ζητούν πιο σύγχρονες, πιο άμεσες και πιο ευέλικτες λύσεις. Αυτό μας οδηγεί στο να επενδύουμε συνεχώς σε νέα εργαλεία, νέους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας, αλλά και σε τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Γενικότερα, επενδύουμε διαρκώς στη γνώση, στην τεχνογνωσία και στους ανθρώπους μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους πελάτες μας. Στόχος μας δεν είναι απλώς να παρέχουμε υπηρεσίες, αλλά να λειτουργούμε ως αξιόπιστος συνεργάτης που βοηθά επιχειρήσεις και επενδυτές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Ποιο είναι το όραμά σας για την Πάφο της επόμενης δεκαετίας και ποια θέση μπορεί να έχει η ASSERTUS σε αυτή τη νέα αναπτυξιακή πορεία;

Η Πάφος διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ελκυστικά επιχειρηματικά και επενδυτικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει στρατηγική θέση, ποιότητα ζωής, διεθνή αναγνώριση και, κυρίως, μια δυναμική που τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται ορατή σε όλους. Η μεγάλη πρόκληση πλέον είναι να κεφαλαιοποιήσουμε σωστά αυτή τη δυναμική, προσελκύοντας ποιοτικές επιχειρήσεις και επενδύσεις, αλλά και απαντώντας έγκαιρα στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Ο Warren Buffett έχει πει ότι χρειάζονται 20 χρόνια για να χτίσεις μια φήμη και μόλις πέντε λεπτά για να την καταστρέψεις. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει απόλυτα και για μια πόλη, μια οικονομία ή έναν οργανισμό. Η Πάφος έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό κεφάλαιο αξιοπιστίας, εξωστρέφειας και ελκυστικότητας. Ευθύνη όλων μας είναι να το προστατεύσουμε και να το ενισχύσουμε με αποφάσεις που δημιουργούν πραγματική και διαχρονική αξία.

Οραματίζομαι μια Πάφο που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ισορροπία, αυτοπεποίθηση και εξωστρέφεια. Μια επαρχία που θα προσελκύει ποιοτικές επενδύσεις, θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, θα δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους της και θα προσφέρει ακόμη καλύτερες προοπτικές στις επόμενες γενιές.

Στην ASSERTUS θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στη γνώση και στην τεχνολογία, ώστε να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα σε επιχειρήσεις, επενδυτές και οργανισμούς που θέλουν να αναπτυχθούν με ουσία και προοπτική. Με εμπειρία που ξεπερνά τα 39 χρόνια, ομάδα πέραν των 50 επαγγελματιών και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτό που θεωρούμε πιο σημαντικό, να δημιουργούμε πραγματική αξία για τους πελάτες μας.