Πάρτε βαθιές ανάσες, καθίστε και προσπαθήστε να συγκρατηθείτε. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αυτοεξαιρέθηκαν από τη διαχείριση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με το «Κράτος Μαφία». Λόγω των σχέσεων τους με τον Νίκο Αναστασιάδη προκαλείτο μεγάλη καχυποψία. Πάσαραν την ευθύνη στο Εισαγγελικό Συμβούλιο.

Το Εισαγγελικό Συμβούλιο, όμως, αυτοεξαιρέθηκε κι εκείνο. Λόγω της σχέσης των μελών του με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα (είναι υφιστάμενοι τους) οι οποίοι αυτοεξαιρέθηκαν λόγω της σχέσης τους με τον Αναστασιάδη. Πάσαραν την ευθύνη στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε την πρόθεση να διορίσει ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Κι εδώ, όμως, προκύπτει πρόβλημα. Διότι οι όποιοι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, όταν ολοκληρώσουν το έργο τους θα κληθούν να υποβάλουν το δικό τους πόρισμα στον Γενικό Εισαγγελέα. Είναι δική του εξουσία να αποφασίσει αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα και αν θα στείλει τους εμπλεκόμενους στη δικαιοσύνη.

Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, όμως, έχουν αυτοεξαιρεθεί λόγω της σχέσης τους με τον Νίκο Αναστασιάδη. Άρα, πώς θα αποφασίσουν αν θα τον στείλουν σε δίκη;

Νομικοί προκρίνουν το διορισμό και ανεξάρτητου (με βασάνισε πολλές φορές το ερώτημα πόσους πραγματικά ανεξάρτητους διαθέτουμε στην Κύπρο) δημοσίου κατηγόρου. Λύση η οποία δοκιμάστηκε στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου όταν είχε αυτοεξαιρεθεί ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, όμως, χθες, υπέδειξε πως ένας τέτοιος διορισμός δεν βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά στη δικαιοδοσία του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτός, όμως, έχει αυτοεξαιρεθεί λόγω της σχέσης του με τον Αναστασιάδη. Άρα πώς θα διορίσει οποιονδήποτε χωρίς η απόφασή του να πλήττεται από την περισσή καχυποψία την οποία προκαλεί η σχέση του με τον τέως Πρόεδρο;

Αν δεν το πράξει αυτός όμως, ποιος άλλος μπορεί να το πράξει; Προφανώς, κανείς. Ψυχραιμία κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μπάχαλο ολκής! Το ίδιο περίπου με κάθε μπάχαλο το οποίο χαρακτηρίζει πληθώρα σοβαρών υποθέσεων σε αυτό το δύσμοιρο κράτος.

Γιατί περιγράφουμε όλο αυτό το μπάχαλο; Σίγουρα όχι για να σας εκνευρίσουμε. Έχουμε πλήρη αντίληψη της οργής που σας διακατέχει. Το πράττουμε μόνο για να καταλήξουμε στη μια και μοναδική λύση που υπάρχει. Την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Αυτό το οποίο όλοι κατά καιρούς επικαλούνται αλλά την κρίσιμη στιγμή, πολλοί το παρακάμπτουν.

Η μοναδική λύση είναι η παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Όχι επειδή δεν γουστάρουμε τα συγκεκριμένα άτομα. Ούτε επειδή έχουμε οτιδήποτε προσωπικό μαζί τους. Ούτε καν επειδή η καχυποψία, η οποία προκαλείται από την ημέρα του διορισμού τους λόγω των σχέσεων τους με τον Αναστασιάδη, έχει πνίξει τη Νομική Υπηρεσία.

Ο μόνος λόγος είναι ότι πρόκειται για υπόθεση («Κράτος Μαφία») η οποία έχει προκαλέσει σεισμό στην Κύπρο. Πρόκειται για υπόθεση η οποία έχει εξοργίσει -για μια ακόμη φορά- τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Πρόκειται για υπόθεση, που για πρώτη φορά, ένας ανεξάρτητος θεσμός καταγράφει ένα ολόκληρο σύστημα να βρίσκεται στο βούρκο. Θεσμοί, τραπεζικό σύστημα, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, υπουργοί, βουλευτές, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία…

Είναι τέτοια η φύση της υπόθεσης, είναι τόση η σοβαρότητά της, είναι τόσο πολλοί οι εμπλεκόμενοι (προερχόμενοι μάλιστα από το υψηλό ράφι) ώστε επιβάλλεται τάχιστος χειρισμός. Και τάχιστη διερεύνηση εις βάθος. Μεγαλύτερο από εκείνο στο οποίο περιορίστηκαν οι λειτουργοί της Αρχής κατά της Διαφθοράς, λόγω του ξεδοντιάσματος που της επέβαλαν όταν ψήφιζαν τη δημιουργία της.

Σε ένα κανονικό κράτος, οι έχοντες την εξουσία, την επόμενη μέρα της δημοσιοποίησης του πορίσματος, θα ανακοίνωναν τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και ανεξάρτητου δημοσίου κατηγόρου. Αν και, μάλλον δεν θα χρειαζόταν, διότι κομματάκι δύσκολο να βρεθεί άλλη χώρα, στην οποία ένας Πρόεδρος, η κυβέρνηση του οποίου ήταν εμπλεκόμενη σε ένα σκάνδαλο (χρυσών διαβατηρίων) θα διόριζε μέλη της κυβέρνησης στην ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για διερεύνηση τέτοιων σκανδάλων.

Όσο, λοιπόν, περνούν οι μέρες, η οργή της κοινωνίας κορυφώνεται. Επιτέλους, για μια φορά, χρυσοπληρωμένοι κύριοι ενός ανεξάρτητου θεσμού, που απώλεσε την αξιοπιστία του εξαιτίας της καχυποψίας που προκαλεί η παρουσία σας εκεί, βρείτε τη δύναμη να πράξετε αυτό το οποίο επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον. Παραιτηθείτε! Μόνο έτσι θα λυθεί το μπάχαλο και θα διερευνηθεί η υπόθεση.