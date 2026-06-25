ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ κοντά στην έναρξη και της νέας έρευνας σχετικά με την υπόθεση των καταγγελιών στην υπόθεση «Κράτος- μαφία». Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία.

ΟΠΩΣ συναφώς έχει ανακοινωθεί, το πόρισμα διαβιβάσθηκε από το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο της Έκθεσης της Αρχής κατά της Διαφθορά.

ΟΛΑ, η έκθεση της Αρχής, η Τελική Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, μαζί με τα σχετικά πρακτικά και τεκμήρια, δόθηκαν στην Αστυνομία και το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει, όπως αναφέρθηκε, το διορισμό ομάδας ποινικών ανακριτών. Η Νομική Υπηρεσία υποστηρίζει ότι «η απόφαση λήφθηκε με στόχο την ταχύτερη δυνατή έναρξη ποινικής διερεύνησης, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την υπόθεση, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης».

ΕΙΝΑΙ σαφές πως τα επόμενα βήματα θα πρέπει να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς. Με κινήσεις, που θα εγγυώνται ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα, που δεν θα αμφισβητείται. Κι αυτό είναι το σημαντικό. Η διερεύνηση πρέπει να γίνει γρήγορα καθώς όσο καθυστερεί, θα φουντώνουν οι συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα, κυρίως στο πεδίο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, και θα κυριαρχεί η τοξικότητα.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλο ότι για να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει τη διαπλοκή πρέπει να απαλλαγεί από τα όσα σαθρά λειτουργούν στο σύστημα. Για να μπορέσει η χώρα να πολεμήσει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαφθορά πρέπει να δει κατάματα τον εχθρό. Και για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να γίνονται πολλά και να λέγονται λίγα.

ΠΟΛΛΕΣ φορές γίνεται αναφορά πως σε ένα κράτος δημοκρατικό, κράτος δικαίου, επιβάλλεται να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία. Είναι δε ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει διαφάνεια πολλών ταχυτήτων. Η διαφάνεια είναι μια και δεν μπορεί να υπάρξει με διαφορετικές μορφές.

ΤΗΝ ίδια ώρα, μέσα σε ένα κλίμα καχυποψίας και απαξίωσης από την κοινωνία των θεσμών, οι έρευνες πρέπει να ξεκινούν, να ολοκληρώνονται αλλά και να πείθουν για το αποτέλεσμα τους. Κι αυτό γιατί, δυστυχώς, η απαξίωση των θεσμών έχουν ενισχύσει την καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης.