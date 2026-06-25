Εγκωμιαστικά λόγια για τον Ερντογάν είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, αποκαλώντας τον «σπουδαίο ηγέτη» και «φίλο» και αποκαλύπτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος ήταν «ο ιδανικός υποψήφιος για να εμπλακεί στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν», αλλά παρέμεινε εκτός επειδή ο ίδιος του το ζήτησε.

«Ήταν ο ιδανικός υποψήφιος για να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν, ίσως στο πλευρό του Ιράν, επειδή δεν είναι και μεγάλος οπαδός του Ισραήλ» είπε ο Τραμπ, έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ερντογάν «σπουδαίο ηγέτη» και «φίλο» που του έχει σταθεί σε οτιδήποτε του έχει ζητήσει. «Του ζήτησα να μείνει εκτός. Και έμεινε εκτός» είπε, αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως σκοπεύει να παραβρεθεί στη σύνοδο του NATO που θα γίνει στην Άγκυρα το διήμερο 7-8 Ιουλίου μόνο και μόνο από σεβασμό στον Ερντογάν.

Τι είπε ο Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία

Καθώς δημοσιογράφος μίλησε για μια ενδεχόμενη πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στην Τουρκία και ρώτησε τον Τραμπ αν ετοιμάζει ένα μεγάλο «πακέτο δώρων», που θα περιλαμβάνει και μαχητικά αεροσκάφη F-35 για την Άγκυρα, εκείνος απάντησε: «Νομίζω ναι, κοίτα… Πιθανότατα θα κάνω κάτι που μάλλον θα τους κάνει πολύ ευτυχισμένους».

Καλούμενος ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο Τραμπ παρέπεμψε στον αντιπρόεδρο Βανς, ο οποίος με τη σειρά του επανέλαβε ότι την απόφαση πρέπει να πάρει το Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ο κόσμος δεν ξέρει πόσο μεγάλο στρατό έχει η Τουρκία».

Reporter: Turkey wants F-35 fighter jets. Are you going to Turkey with a big gift bag?



Trump: Yeah. I think so. He’s a member of NATO. I'm going to probably do something that's gonna make him very happy. Except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan,… pic.twitter.com/38cXiAESQG June 24, 2026

Βανς: Υπό εξέταση το θέμα για τα F-35

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

«Ολόκληρη η ομάδα εξετάζει το θέμα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν συμβεί, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μάς έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό και βρισκόμαστε στη διαδικασία επιβεβαίωσης ότι οι προϋποθέσεις αυτές έχουν εκπληρωθεί», ανέφερε.

Οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται την ίδια μέρα που το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αμερικανικής κατασκευής προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να εκφράζονται στο Κογκρέσο.

iefimerida.gr