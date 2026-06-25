Πώς εξηγεί στο Forbes τη λήψη και εφαρμογή κρίσιμων αποφάσεων ο CEO Φίλιππος Σώσειλος

Οι πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο πέρασαν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία και κατ’ επέκταση σε εταιρείες και πρόσωπα ρωσικών συμφερόντων, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Κύπρος, λόγω της σημαντικής έκθεσής της σε εταιρείες ρωσικών συμφερόντων, κλήθηκε να διαχειριστεί μια μεγάλη πρόκληση. Το οικονομικό κόστος των κυρώσεων άγγιξε σχεδόν κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείτο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, από δικηγορικά γραφεία μέχρι ελεγκτικούς και συμβουλευτικούς οίκους.

Αυτή ακριβώς την πρόκληση περιέγραψε στο τελευταίο τεύχος του Forbes (κυκλοφορεί από 21/6) ο διευθύνων σύμβουλος της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος, αφού κατά τη διάρκεια της θητείας του κλήθηκε να διαχειριστεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και απαιτητικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Το ερώτημα ήταν πώς η PwC Κύπρου θα μπορούσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των κυρώσεων, χωρίς να διακινδυνεύσει τη συμμόρφωσή της με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και, ταυτόχρονα, χωρίς να υπονομεύσει τη μελλοντική της πορεία.

Σύμφωνα με τον κ. Σώσειλο, η περίοδος εκείνη αποτέλεσε την πιο απαιτητική δοκιμασία της επαγγελματικής του διαδρομής. Η εταιρεία, όπως ανέφερε, έπρεπε να προσαρμοστεί γρήγορα και υπεύθυνα στις νέες συνθήκες και στους περιορισμούς που επέβαλαν οι κυρώσεις.

Πώς το έκανε

Σύμφωνα με τον κ. Σώσειλο, η PwC Κύπρου έθεσε από την αρχή ως προτεραιότητα την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί. Στο πλαίσιο αυτό, διέκοψε άμεσα κάθε συνεργασία με ρωσικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που επηρεάζονταν από τις κυρώσεις. Παράλληλα, έθεσε αυστηρότερες απαιτήσεις και για άλλους πελάτες της, με στόχο την προστασία της αξιοπιστίας και της φήμης του οργανισμού.

Η επιλογή αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, συνοδεύτηκε από σημαντικό οικονομικό κόστος. Ωστόσο, το αντίδοτο σε αυτή την πίεση, σύμφωνα με τον κ. Σώσειλο, ήταν η άμεση προσαρμογή και η αναδιοργάνωση της εταιρείας.

Η PwC Κύπρου στράφηκε σε νέες αγορές, υπηρεσίες και μοντέλα λειτουργίας. Όπως σημείωσε, δεν απέδωσαν όλες οι προσπάθειες τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όμως μέσα από επιμονή, συνεχή προσαρμογή και δουλειά, όμως, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει την ευελιξία της, να ανοίξει νέους δρόμους και να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην τοπική οικονομία.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά, το πελατολόγιο της PwC Κύπρου διαφέρει ουσιαστικά από εκείνο του 2021, πριν από την επιβολή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο κ. Σώσειλος το περιγράφει ως πιο ισορροπημένο και λιγότερο εξαρτημένο από συγκεκριμένες χώρες ή αγορές.

Η αλλαγή αυτή, όπως υπογραμμίζει ο κ. Σώσειλος, ευθυγραμμίζεται περισσότερο με το όραμα και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Το βασικό στοιχείο δεν ήταν απλώς η αντικατάσταση ενός μέρους του παλαιού πελατολογίου, αλλά η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη και σχεδιάζει το μέλλον της.

Ουσιαστικά, με όσα ανέφερε ο κ. Σώσειλος, η PwC δεν αρκέστηκε να διαχειριστεί απλά μια μεγάλη κρίση, αλλά μετέτρεψε μια δύσκολη συγκυρία σε νέες ευκαιρίες, νέες αγορές, σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και με ένα πελατολόγιο που δημιουργεί ισχυρές βάσεις για μια ανθεκτική πορεία χωρίς υπερ-εξάρτηση από συγκεκριμένες χώρες ή αγορές.