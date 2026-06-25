Σχέδια για απαγόρευση του καλέσματος για προσευχή των μουσουλμάνων (εζάν) εξετάζει η κυβέρνηση της Δανίας με τον υπουργό Μετανάστευσης να ισχυρίζεται ότι τμήματα της χώρας κινδυνεύουν να ακούγονται σαν «προάστιο του Ισλαμαμπάντ».

Ο Μόρτεν Μπόντσκοβ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Δανίας θα εξετάσει εάν το κάλεσμα από μουεζίνηδες για προσευχή μπορεί να απαγορευτεί σε εθνικό επίπεδο κάνοντας λόγο για υφέρποντα «εξισλαμισμό».

«Το κάλεσμα για προσευχή δεν πρέπει να ακούγεται πάνω από τα δανέζικα σπίτια», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός στο δανικό πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

«Δεν έχει θέση στη Δανία και δεν πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία εάν έχετε καταλήξει σε ένα προάστιο του Ισλαμαμπάντ όταν περπατάτε στη Δανία» πρόσθεσε με νόημα.

Το ισλαμικό κάλεσμα για προσευχή, μεταδίδεται παραδοσιακά πέντε φορές την ημέρα για να καλέσει τους πιστούς στα τζαμιά, συχνά μέσω μεγαφώνων που είναι τοποθετημένα σε μιναρέδες.

Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια Δανού υπουργού μετανάστευσης να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την απαγόρευση της πρακτικής, μετά από παρόμοιες προσπάθειες το 2020 και το 2025.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, οι σκέψεις αυτές να μην μετουσιωθούν ποτέ σε πράξη καθώς το σύνταγμα της Δανίας προστατεύει το δικαίωμα στη δημόσια λατρεία, αν και υπάρχουν ήδη περιορισμοί στο αντιδημοκρατικό κήρυγμα και την υποστήριξη απαγορευμένων οργανώσεων.

Στη Δανία των έξι εκατομμυρίων κατοίκων, ζουν περίπου 270.000 μουσουλμάνοι ενώ υπάρχουν και περίπου 100 τζαμιά.



protothema.gr