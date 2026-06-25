Δεκαπέντε χρόνια παρουσίας στην κυπριακή αγορά συμπληρώνει φέτος η V+O Cyprus | SEC Newgate, σηματοδοτώντας παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της μέσα από τη νέα της εταιρική ταυτότητα ως μέλος της SEC Newgate, ενός από τα κορυφαία διεθνή δίκτυα Στρατηγικής Επικοινωνίας και Public Affairs παγκοσμίως.

Με αφορμή το σημαντικό αυτό ορόσημο, η εταιρεία πραγματοποίησε εκδήλωση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή συνεργατών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δημοσιογράφων και δημιουργών περιεχομένου, θέλοντας να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πορεία και την εξέλιξή της τα τελευταία 15 χρόνια.

Η μετάβαση στη νέα εταιρική ταυτότητα αντικατοπτρίζει τη στρατηγική εξέλιξη της εταιρείας και τη θέση της πλέον στο παγκόσμιο δίκτυο της SEC Newgate, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτες τις αξίες που καθόρισαν τη διαδρομή της στην Κύπρο: τη στρατηγική σκέψη, τη συνεργασία, την αξιοπιστία και την προσήλωση στην ουσιαστική επικοινωνία.

Η Γενική Διευθύντρια της V+O International, Τόνια Γκόγκου, υπογράμμισε τη σημασία της νέας εταιρικής ταυτότητας και της ένταξης της V+O Cyprus | SEC Newgate στο διεθνές δίκτυο της SEC Newgate:

«Η νέα εταιρική ταυτότητα της V+O Cyprus σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της εταιρείας και αντανακλά τη θέση της πλέον ως μέλους της SEC Newgate. Παρά τη νέα αυτή εποχή, η ουσία παραμένει αναλλοίωτη: η κουλτούρα μας, οι αξίες μας και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, δημιουργώντας ουσιαστική αξία και μακροχρόνιες συνεργασίες. Μέσα από τη συνεργασία με τη SEC Newgate ενισχύουμε το αποτύπωμά μας, διευρύνοντας την παρουσία και την επιρροή μας πέρα από τα όρια της τοπικής αγοράς και στις διεθνείς αγορές. Η V+O Cyprus αποτελεί σήμερα μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου με σημαντικές δυνατότητες, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με τη βαθιά γνώση της κυπριακής πραγματικότητας και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της V+O Cyprus | SEC Newgate, Πάνος Τσιρίδης, τόνισε:

«Η πορεία των τελευταίων 15 χρόνων επιβεβαιώνει ότι οι ισχυρές σχέσεις και οι ουσιαστικές συνεργασίες αποτελούν τη βάση κάθε επιτυχίας. Εκτιμούμε βαθιά τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τους ανθρώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια. Οι σχέσεις αυτές δεν αποτελούν απλώς μέρος της δουλειάς μας, αποτελούν τον πυρήνα της. Είναι αυτές που μας επιτρέπουν να εξελισσόμαστε, να δημιουργούμε αξία και να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος επικοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, οι σχέσεις που έχουμε καλλιεργήσει όλα αυτά τα χρόνια παραμένουν το σημαντικότερο εφόδιό μας για το μέλλον.»

Στον χαιρετισμό της, η Director της V+O Cyprus | SEC Newgate, Χριστιάνα Ξενοφώντος, αναφέρθηκε στη σημασία των σχέσεων που έχουν χτιστεί διαχρονικά με τους ανθρώπους της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, καθώς και στην ευθύνη που συνοδεύει τον ρόλο της επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή:

«Η συμπλήρωση 15 χρόνων παρουσίας της V+O στην Κύπρο αποτελεί για εμάς πρωτίστως μια στιγμή ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής συνεργάτες από τα ΜΜΕ, Δημοσιογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης που αποτελούν μέχρι σήμερα το σημαντικότερο κεφάλαιό μας. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία διακινείται με πρωτοφανή ταχύτητα και η παραπληροφόρηση αποτελεί καθημερινή πρόκληση, η αξιόπιστη και υπεύθυνη επικοινωνία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ως μέλος πλέον της SEC Newgate, συνεχίζουμε να επενδύουμε στη στρατηγική σκέψη, στη διαφάνεια και στην οικοδόμηση σχέσεων, με στόχο να συμβάλλουμε σε έναν πιο ουσιαστικό και αξιόπιστο δημόσιο διάλογο.»

Στο πλαίσιο της νέας εταιρικής ταυτότητας, η V+O Cyprus | SEC Newgate παρουσίασε και τη νέα της ιστοσελίδα, η οποία αποτυπώνει τη σύγχρονη εικόνα της εταιρείας ως μέλους της SEC Newgate. Με ανανεωμένο σχεδιασμό και περιεχόμενο, η νέα ιστοσελίδα αναδεικνύει το εύρος των υπηρεσιών, την εξειδίκευση και τη διεθνή διάσταση του οργανισμού, αποτελώντας ακόμη ένα βήμα στη συνεχή εξέλιξη της εταιρείας.

Σήμερα, ως μέλος της SEC Newgate, η V+O Cyprus συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, στη στρατηγική επικοινωνία και στις σχέσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους οργανισμούς, τους θεσμούς και την κοινωνία.

Με οδηγό την εμπειρία των τελευταίων 15 χρόνων και με τις δυνατότητες ενός ισχυρού διεθνούς δικτύου, η V+O Cyprus συνεχίζει να διαμορφώνει το επόμενο κεφάλαιο της παρουσίας της στην Κύπρο, παραμένοντας προσηλωμένη στην αποστολή της για υπεύθυνη, αξιόπιστη και αποτελεσματική επικοινωνία.