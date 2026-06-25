Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Στην αγορά των 3D printed υποδημάτων εισέρχεται η SafeSize, η ελληνική startup που έχει αναπτύξει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθά τους καταναλωτές να βρίσκουν το ιδανικό νούμερο και μοντέλο παπουτσιού, παρουσιάζοντας ένα νέο concept που φιλοδοξεί να αλλάξει συνολικά τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης υποδημάτων. Παράλληλα, η εταιρεία αποκαλύπτει στο Capital.gr ότι προετοιμάζει νέο γύρο χρηματοδότησης, με στόχο την περαιτέρω διεθνή επέκταση και την ενίσχυση της παραγωγικής της υποδομής.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία προχωρά τώρα ένα βήμα παραπέρα με το Z1R0, ένα phygital marketplace που συνδέει brands, δημιουργούς, λιανεμπόρους υποδημάτων και παραγωγούς σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα εξατομικευμένης παραγωγής. Στον πυρήνα του βρίσκεται η AI Fit Intelligence της SafeSize, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραγγέλνουν υποδήματα πλήρως προσαρμοσμένα στο αριστερό και στο δεξί τους πόδι, αλλά και στις προσωπικές τους προτιμήσεις και ανάγκες.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το νέο μοντέλο επιχειρεί να μετασχηματίσει συνολικά την αλυσίδα αξίας των υποδημάτων, συνδέοντας σε ένα ενιαίο περιβάλλον τον σχεδιασμό, την παραγωγή και το λιανεμπόριο, με στόχο την κατάργηση των παραδοσιακών περιορισμών του stock και της υπερπαραγωγής.

Το mismatch της αγοράς

Ο ιδρυτής και CEO της SafeSize, Άγγελος Σταυράκης, περιγράφει στο Capital.gr μια ολιστική αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο παράγονται, πωλούνται και καταναλώνονται τα παπούτσια, ξεκινώντας από τη βασική διαπίστωση ότι η βιομηχανία λειτουργεί πάνω σε μια θεμελιώδη αναντιστοιχία: “Τα πόδια είναι μοναδικά. Τα παπούτσια δεν είναι”. Όπως εξηγεί, η αγορά επιχειρεί διαρκώς να “χωρέσει” μοναδικά ανθρώπινα πόδια μέσα σε προκατασκευασμένα προϊόντα, δημιουργώντας ένα συστημικό mismatch.

Ο ίδιος αναφέρει ότι, ιδανικά, η αγορά θα έπρεπε να κινηθεί προς custom made παραγωγή on demand, χωρίς προπαραγγελίες ή πρόβλεψη ζήτησης. Ωστόσο, σήμερα το μοντέλο οδηγεί σε στρεβλώσεις: οι retailers βρίσκονται είτε με ελλείψεις (out of stock) είτε με υπερβολικά αποθέματα, ενώ τα brands καταλήγουν σε υπερπαραγωγή.

Η παραγωγή ενός νέου παπουτσιού απαιτεί μήνες, γίνεται κυρίως στην Ασία και στη συνέχεια τα προϊόντα διακινούνται παγκοσμίως, δημιουργώντας ένα βαρύ και αναποτελεσματικό εφοδιαστικό μοντέλο. Όπως σημειώνει, “φοράμε παπούτσια τα οποία δεν μας κάνουν”, με αποτέλεσμα απώλειες για retailers, brands, καταναλωτές και το περιβάλλον.

Ο κ. Σταυράκης περιγράφει το σημερινό σύστημα ως ένα μοντέλο όπου όλοι χάνουν και θέτει το ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική μέσω custom παραγωγής. Παρότι υπάρχουν designers και εταιρείες που πειραματίζονται με 3D printed παπούτσια, εντοπίζει δύο βασικά προβλήματα: την αδυναμία σωστού fit λόγω έλλειψης δεδομένων και τη δυσκολία εμπορικής κλιμάκωσης.

Η λύση της SafeSize

Σύμφωνα με τον κ. Σταυράκη, η SafeSize έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Η εταιρεία σκανάρει πόδια και παπούτσια εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια και πραγματοποιεί περίπου 30.000 scans ημερησίως, έχοντας δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων στον κλάδο. Όπως επισημαίνει, αυτός ο όγκος δεδομένων αποτελεί σήμερα το ισχυρότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να κλιμακωθεί ένα νέο μοντέλο custom παραγωγής.

Η στρατηγική βασίζεται στη δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος όπου η SafeSize συνδέει brands, retailers και 3D manufacturing μονάδες. Μέσα από το Z1R0 marketplace, ακόμη και ανεξάρτητοι δημιουργοί μπορούν να σχεδιάζουν παπούτσια, να τα εντάσσουν στο δίκτυο παραγωγής και να τα διαθέτουν μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Τα οφέλη για τους retailers

Κομβικό στοιχείο του μοντέλου είναι η αξία που δημιουργεί για τους retailers. Όπως αναφέρει ο κ. Σταυράκης, η δυνατότητα παραγωγής κατόπιν παραγγελίας εξαλείφει την ανάγκη για προαγορές και διατήρηση αποθεμάτων, περιορίζοντας σημαντικά το επιχειρηματικό ρίσκο που συνδέεται με τις ελλείψεις ή τα αδιάθετα προϊόντα.

“Δεν χρειάζεται να προαγοράσουν. Δεν χρειάζεται να στοκάρουν. Δεν είναι ποτέ out of stock”, σημειώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, οι λιανέμποροι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ακόμη και δικές τους σειρές προϊόντων μέσω του οικοσυστήματος.

Η εμπειρία του καταναλωτή και το κόστος

Για τον καταναλωτή, η διαδικασία ξεκινά με τη σάρωση των ποδιών του σε συνεργαζόμενο κατάστημα μέσω ειδικού scanner. Στη συνέχεια επιλέγει το σχέδιο που επιθυμεί, ολοκληρώνει την αγορά και το προϊόν κατασκευάζεται κατά παραγγελία σε πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής κοντά στην περιοχή του, ενώ στη συνέχεια αποστέλλεται στην κατοικία του.

Το μοντέλο συνοδεύεται και από εγγύηση εφαρμογής. Εφόσον το παπούτσι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη, μπορεί να επανασχεδιαστεί βάσει των προτιμήσεών του ή να επιστραφεί με πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Όσον αφορά στο κόστος, σύμφωνα με τον ιδρυτή και CEO της SafeSize, η τιμή των προϊόντων θα παραμείνει σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα των συμβατικών υποδημάτων, από περίπου 60-80 ευρώ έως 250 ευρώ, με στόχο η εξατομικευμένη παραγωγή να είναι προσιτή σε ευρύτερο κοινό. “Η λογική μας είναι να το κάνουμε προσβάσιμο. Και επίσης να φτιάξουμε παπούτσια που δεν φαίνονται ότι είναι 3D printed”, αναφέρει.

Όπως προσθέτει, το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές κλίμακες, από μικρά σημεία με έναν μόνο scanner έως πλήρως αυτοματοποιημένα phygital καταστήματα σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας.

Τον Σεπτέμβριο η εμπορική διάθεση

Το λανσάρισμα του Z1R0 πραγματοποιήθηκε στα Panathenea, με στόχο την επίσημη εμπορική διάθεση τον Σεπτέμβριο μέσα από το ήδη υφιστάμενο δίκτυο της SafeSize, που εκτείνεται σε 71 χώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Σταυράκη, η στρατηγική εστιάζει στην άμεση υιοθέτηση του μοντέλου από τους υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας, παράλληλα με τη σταδιακή επέκταση της διάθεσης scanners σε νέα σημεία λιανικής. Στόχος είναι η διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στο σύστημα και η περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου φυσικής παρουσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το concept μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα παραδοσιακά καταστήματα υποδημάτων, ακόμη και σε σημεία ένδυσης που θα μπορούν να λειτουργούν ως χώροι πώλησης παπουτσιών χωρίς ανάγκη διατήρησης αποθέματος ή επιπλέον επενδύσεων σε stock.

Παράλληλα, όπως εκτιμά ο ιδρυτής της εταιρείας, το οικοσύστημα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγάλο εύρος brands — από καθιερωμένα ονόματα έως νέα labels και συνεργασίες με creators και influencers — ενώ δίνει τη δυνατότητα σε υφιστάμενα καταστήματα να αναπτύξουν τις δικές τους σειρές υποδημάτων.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το όραμα της SafeSize περιλαμβάνει ένα μοντέλο όπου ο καταναλωτής θα περιγράφει το παπούτσι που επιθυμεί και αυτό θα σχεδιάζεται αυτόματα, οδηγώντας σε ένα πλήρως democratized design σύστημα.

Χρηματοδότηση και διεθνής επέκταση

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει ο κ. Σταυράκης στο Capital.gr, η SafeSize προετοιμάζει νέο γύρο χρηματοδότησης, με τα κεφάλαια να κατευθύνονται κυρίως στην ενίσχυση των υποδομών της — από scanners και 3D printers έως τη δημιουργία πρόσθετων παραγωγικών μονάδων. Η εταιρεία παραμένει cash positive, με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω διεθνή της επέκταση και την κλιμάκωση του οικοσυστήματος παραγωγής και διανομής.

Σε επίπεδο προϊόντος, σχεδιάζει την επέκταση πέρα από το λογισμικό και το hardware, ενσωματώνοντας 3D printed παπούτσια αλλά και 3D printed πάτους για παραδοσιακά υποδήματα. Σύμφωνα με τον founder, η στρατηγική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του τζίρου έως και 20 φορές από το υπάρχον πελατειακό δυναμικό.

Τοπική παραγωγή και βιωσιμότητα

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ο κ. Σταυράκης υπογραμμίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών μονάδων παραγωγής μέσω μοντέλου franchise, ακόμη και στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Το συνολικό όραμα της εταιρείας κινείται προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής, περιορίζοντας την υπερπαραγωγή και τη σπατάλη σε έναν κλάδο όπου, όπως αναφέρεται, παράγονται περίπου 24 δισεκατομμύρια παπούτσια ετησίως, με το 90% να καταλήγει σε απόβλητα ή αδιάθετο απόθεμα.

Κομβικό στοιχείο της στρατηγικής, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της SafeSize στον συνδυασμό αγοράς, καταστημάτων και δεδομένων. “Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, με την πρόσβαση στην αγορά, τα καταστήματα, τα data, τα δεδομένα παπουτσιών και ποδιών που δεν τα έχει κάνει κανείς άλλος”, καταλήγει.

Capital.gr/Forbes.gr