Κινητικότητα από πλευράς Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Στη Νέα Υόρκη η προσοχή στρέφεται στη συνάντηση της Ολγκίν με τον Γκουτέρες, ενώ στη Λευκωσία ο Ντιάν ενημέρωσε διπλωμάτες πριν εμφανιστεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Χασίμ Ντιάν (Khassim Diagne), είχε σήμερα συνάντηση με τα μέλη της διπλωματικής κοινότητας για να τους ενημερώσει για τις δραστηριότητες της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο (UNFICYP). Πρόκειται για την τακτική συνάντηση που έχει ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ στο νησί με τους ξένους διπλωμάτες, πριν από το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, κατά την ενημέρωση, ο Ντιάν αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη νεκρή ζώνη και υπενθύμισε τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες που διεξάγουν οι στρατιωτικές δυνάμεις, η Αστυνομία του ΟΗΕ (UNPOL) και ο Τομέας Πολιτικών Υποθέσεων, με στόχο τη μείωση των τάσεων και τη διατήρηση της ειρήνης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμα: «Η πολυμέρεια παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας για να γεφυρώσουμε τις διαφορές και να οικοδομήσουμε διαρκή ειρήνη στο νησί».

Μετά την επίσκεψη Ολγκίν

Ο Χασίμ Ντιάν, όπως αναφέρουν πληροφορίες (πηγή ΚΥΠΕ), αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την τακτική ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Το ταξίδι του Ντιάν θα ακολουθήσει, όπως όλα δείχνουν, την επίσκεψη της Ολγκίν στο νησί.

Πληροφορίες από τη Νέα Υόρκη αναφέρουν ότι οι εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres), για τις Καλές του Υπηρεσίες για την Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναμένεται να υποβληθούν στις αρχές Ιουλίου 2026, ενόψει των κλειστών διαβουλεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας το απόγευμα της 16ης Ιουλίου.

Στο ενδιάμεσο, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Χασίμ Ντιάν, αναμένεται να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου κατά τις διαβουλεύσεις για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Το Κυπριακό θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια ενός μήνα με ευρύ πρόγραμμα εργασιών για το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης συνεδριάσεις για το Σουδάν, την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», το UNOWAS, την Κολομβία, την Αϊτή, τη Μέση Ανατολή, τη Συρία, το UNRCCA και άλλα ζητήματα.

Βλέπει Γκουτέρες-ΝτιΚάρλο πριν τις Βρυξέλλες

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη μέχρι και το τέλος της εβδομάδας για διαβουλεύσεις στην έδρα του ΟΗΕ με αντικείμενο το Κυπριακό. Οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κρίνονται κομβικής σημασίας καθώς θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το philenews από ενημερωμένες πηγές που εμπλέκονται στο Κυπριακό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν (Maria Angela Holguin) θα έχει το επόμενο διήμερο συναντήσεις τόσο με τον Γενικό Γραμματέα όσο και με την αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στον Φ ότι η Ολγκίν θα συναντηθεί αρχικώς με την Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο (Rosemary A. DiCarlo) και εν συνεχεία, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή, θα βρεθεί με τον Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres).

Ως προς τη συνάντηση Γκουτέρες-Ολγκίν, το ενδιαφέρον είναι διπλό: