Το Ινστιτούτο Κύπρου παρουσίασε στις 24 Ιουνίου τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα CyCEM – Insights, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης γύρω από την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.

Η πλατφόρμα συλλέγει, οργανώνει και παρουσιάζει σε ενιαίο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την αγορά ηλεκτρισμού.

Η CyCEM – Insights καλύπτει δεδομένα από την Προθεσμιακή Αγορά, την Προημερήσια Αγορά, τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού και την Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου.

Στόχος είναι να καλυφθεί ένα κενό στην πρόσβαση και αξιοποίηση των στοιχείων της αγοράς, προσφέροντας σε πολίτες, επιχειρήσεις, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη των βασικών δεικτών.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει οπτική ανάλυση σε ωριαία, ημερήσια και μηνιαία βάση. Οι χρήστες μπορούν να εξετάζουν τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, όγκους συναλλαγών, το μείγμα παραγωγής, τη συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δείκτες που αφορούν την εξισορρόπηση του συστήματος.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εξαγωγής επιλεγμένων δεδομένων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προχωρούν σε περαιτέρω ανάλυση.

Ο καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου Θεόδωρος Ζαχαριάδης ανέφερε ότι η ανοικτή πλατφόρμα συγκεντρώνει όλα τα επίσημα και δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα της κυπριακής Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

«Αποτελεί έναν πρακτικό κόμβο πληροφόρησης που ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει την ενεργειακή ανάλυση βάσει πραγματικών δεδομένων», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από ανθρώπους με γνώση της λειτουργίας των ενεργειακών αγορών, με στόχο να διευκολύνει την τεκμηριωμένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην εξελισσόμενη αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου και να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα cycem-insights.cyi.ac.cy.