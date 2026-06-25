«Οι σεισμοί κράτησαν 40 δευτερόλεπτα. Τρομάξαμε, άρχισαν να πέφτουν διάφορα πράγματα γιατί εμείς ζούμε στον 14ο όροφο πολυκατοικίας», αναφέρει ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, Θεόδωρος Μαρακέλης, για τους δύο ισχυρούς σεισμούς που ταρακούνησαν τη Βενεζουέλα.

«Δεν κατάλαβα πότε τελείωσε ο πρώτος και μετά ο δεύτερος, αμέσως διακόπηκε το ρεύμα και επανήλθε μετά από έξι ώρες, τα μεσάνυχτα (ώρα Βενεζουέλας)» πρόσθεσε ο κ. Μαρακέλης στον ΣΚΑΪ.

Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα εξήγησε, επίσης, ότι χθες, Τετάρτη, ήταν ημέρα αργίας, εθνική γιορτή, και οι περισσότεροι ήταν είτε σπίτι είτε στον δρόμο την ώρα των σεισμών.

Όσον αφορά τις ζημιές είπε ότι «σε διάφορα σημεία του Καράκας έχουν καταρρεύσει πολλά κτήρια και στην πολιτεία Λαγκουάιρα είναι αρκετά τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές, εκεί είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο που έχει κλείσει».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρακέλη στη Βενεζουέλα «είμαστε περίπου 2.500 Έλληνες σε όλη τη χώρα και δεν έχουμε ακούσει κάτι δυσάρεστο για κάποιο συμπατριώτη».

protothema.gr