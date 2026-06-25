Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη θάλασσα, την αλιευτική παράδοση και τη γαστρονομία του τόπου. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, από τις 11:00 μέχρι τις 18:00, το Αλιευτικό Καταφύγιο Ξυλοφάγου θα φιλοξενήσει το Φεστιβάλ Ψαριού – Γιορτή του Ψαρά, μια διοργάνωση που πραγματοποιείται με στόχο να αναδείξει τον πλούσιο θαλάσσιο χαρακτήρα της κοινότητας και να αποτελέσει σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αλιευτική παράδοση της Ξυλοφάγου, να γευτούν φρέσκο ψάρι και θαλασσινούς μεζέδες, να απολαύσουν μουσική, χορό και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου, με φιλοδοξία να καθιερωθεί ως μια ετήσια γιορτή που θα προβάλλει την ιστορία, την παράδοση και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με το αγαπημένο σχήμα «Πασπαρτού», παραδοσιακούς χορούς, επιδείξεις αλιείας και δεσίματος διχτυών, και γευσιγνωσίας με προϊόντα της θάλασσας, καθώς και πλούσιες δραστηριότητες για παιδιά και ολόκληρη την οικογένεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δωρεάν βαρκάδες στα θαλάσσια αξιοθέατα και τις σπηλιές της Ξυλοφάγου, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την άγρια ομορφιά της ακτογραμμής και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

Το Φεστιβάλ Ψαριού αποτελεί μια πρωτοβουλία που συνδέει τη θάλασσα με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία με την παράδοση και την τοπική κοινωνία με τους επισκέπτες της. Μέσα από τη διοργάνωση αναδεικνύεται ο ρόλος των επαγγελματιών ψαράδων, η αξία της βιώσιμης αλιείας και η σημασία της διατήρησης της ναυτικής κληρονομιάς της Ξυλοφάγου.

Το φεστιβάλ υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 | 11:00 – 18:00

Αλιευτικό Καταφύγιο Ξυλοφάγου

Είσοδος Ελεύθερη





