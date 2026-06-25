Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, μέλος του Ομίλου HHG, απέκτησε τη διεθνή διαπίστευση CHKS του Ηνωμένου Βασιλείου, ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στον χώρο της υγείας παγκοσμίως, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης.

Η διαπίστευση CHKS αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης του Νοσοκομείου στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και επιβεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με αυστηρά πρότυπα κλινικής διακυβέρνησης, ασφάλειας ασθενών, οργανωτικής αποτελεσματικότητας και συνεχούς βελτίωσης.

Στο Απολλώνειο, η ποιότητα δεν αποτελεί έναν προορισμό, αλλά μια καθημερινή δέσμευση. Κάθε διαδικασία, κάθε απόφαση και κάθε πράξη φροντίδας διέπεται από έναν κοινό στόχο: την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την καλύτερη δυνατή εμπειρία για κάθε ασθενή.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλων των ανθρώπων του Απολλωνείου. Ανήκει στο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, που με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα εργάζεται καθημερινά για την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Όπως ανέφερε η Γενική Διευθύντρια του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου, κα Αγαθή Μακρή:

«Η απόκτηση της διαπίστευσης CHKS αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Είναι μια διεθνής αναγνώριση που αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση όλων των ανθρώπων μας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση στην ασφάλεια των ασθενών, στη συνεχή βελτίωση και στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών. Η διάκριση αυτή μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε με το ίδιο όραμα και την ίδια υπευθυνότητα, έχοντας πάντοτε τον άνθρωπο στο επίκεντρο.»

Η διαπίστευση CHKS ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δέσμευση του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του, επενδύοντας στην ποιότητα, την καινοτομία και την ασφάλεια, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας.

Η υγεία σας, προτεραιότητά μας.