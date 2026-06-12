Άφωνοι έμειναν οι λουόμενοι σε παραλία του Ναντάκετ στις ΗΠΑ, όταν είδαν έναν ερασιτέχνη ψαρά να βγάζει στην ακτή έναν τεράστιο λευκό καρχαρία.

Ο άνδρας φέρεται να πάλεψε για περίπου 40 λεπτά με τον θηρευτή του ωκεανού, προτού καταφέρει να τον οδηγήσει στην ακτή, τραβώντας τον με την πετονιά του.

WATCH: A fisherman reels in a great white shark off the shore of Nantucket, giving stunned beachgoers a rare front-row view of one of the ocean's most feared predators.



This footage captures just a glimpse of the roughly 40-minute battle as crowds gathered along the shoreline to… pic.twitter.com/a0E4Q9s2Yt June 10, 2026

Οι λουόμενοι συγκεντρώθηκαν έκπληκτοι γύρω του για να δουν τον καρχαρία από κοντά – μία σπάνια ευκαιρία συνάντησης χωρίς να κινδυνέψει η ζωή τους.

Όλοι έμειναν έκπληκτοι από το μέγεθος του ψαριού, το οποίο είχε μήκος πάνω από 2,5 μέτρα και βάρος περίπου 300 κιλά.

Ο ψαράς Elliot Sudal δήλωσε στο WBZ-TV ότι αρχικά δεν ήξερε τι ψάρι είχε πιάσει με την πετονιά του, αλλά όταν άρχισε να πλησιάζει στη στεριά και κατάλαβε ότι ήταν λευκός καρχαρίας ήταν «ενθουσιασμένος και αγχωμένος».

Μιλώντας στο Nantucket Current, ο Sudal είπε: «Ήταν ο πρώτος λευκός καρχαρίας που έπιασα τα τελευταία 13 χρόνια που είμαι εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν στόχευα τον καρχαρία, αλλά δεν μπορείς να ελέγξεις τι πιάνει το δόλωμά σου».

Τελικά, ο ψαράς έβγαλε το αγκίστρι και απελευθέρωσε το τεράστιο ψάρι πίσω στον Ατλαντικό.

iefimerida.gr