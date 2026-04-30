Άφωνοι έμειναν οι επισκέπτες ενός ενυδρείου στις ΗΠΑ όταν είδαν έναν καρχαρία λεοπάρδαλη να επιτίθεται και δαγκώνει με μανία το πτερύγιο ενός άλλου καρχαρία.

Το πλήθος τρομαγμένο παρακολουθούσε την «επίθεση» αλλά το προσωπικό εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για επιθετικότητα αλλά για φυσιολογικό… φλερτ καθώς οι καρχαρίες δείχνουν το ενδιαφέρον τους ο ένας για τον άλλον με δάγκωμα στο πτερύγιο.

Aquarium visitors were startled to see a leopard shark trying to bite off another shark’s fin



Staff explained it wasn’t aggression but normal… flirting — this is how sharks show interest in each other. pic.twitter.com/YwKmTwGQrJ April 26, 2026

Οι αρσενικοί καρχαρίες λεοπάρδαλης δαγκώνουν τα θωρακικά πτερύγια των θηλυκών για να κρατήσουν τη θέση τους κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος, αφού οι καρχαρίες δεν έχουν φυσικά χέρια για να τα πιάσουν — είναι βιολογία, όχι βαρβαρότητα.

Μικρός και ακίνδυνος για τον άνθρωπο

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μετά την κοινοποίησή του στο Διαδίκτυο, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με το πόσο πολύ κατανοεί το κοινό τη συμπεριφορά των θαλάσσιων ζώων.

Ο καρχαρίας λεοπάρδαλη είναι ένα είδος καρχαρία το οποίο ανήκει στην οικογένεια των Τριακίδων, την ίδια με το γαλέο και είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο.

Συναντάται στις ακτές του Ειρηνικού στη Βόρεια Αμερική, σε βάθος μικρότερο από 4 μέτρα, από το Όρεγκον μέχρι το Μαζατλάν στο Μεξικό.

Συνήθως φτάνει σε μήκος τα 1,5 μέτρα.

Ο καρχαρίας λεοπάρδαλη δεν θεωρείται απειλούμενο είδος και αλιεύεται για τρόφιμα και ως ψάρι ενυδρείου.

