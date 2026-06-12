Έφυγε από τη ζωή ο Διευθυντής της Α’ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού Βάσος Βασιλείου.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε το σχολείο, αναφέροντας πως «Ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης τη δημόσια εκπαίδευση, προσφέροντας πολύτιμο έργο στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Η παρουσία και η προσφορά του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού».

Η ανάρτηση του σχολείου

Έφυγε από τη ζωή ο Διευθυντής της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού Βάσος Βασιλείου

Με βαθιά θλίψη η εκπαιδευτική κοινότητα της Α’ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού πληροφορήθηκε την απώλεια του Διευθυντή της Σχολής, Βάσου Βασιλείου.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης τη δημόσια εκπαίδευση, προσφέροντας πολύτιμο έργο στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Η παρουσία και η προσφορά του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές υπέρ του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι μαθητές της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος και αποχαιρετούν με σεβασμό έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση.

Αιωνία του η μνήμη.