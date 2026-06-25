Η δημιουργία Δραματικής Σχολής Θεατρικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στη Λάρνακα περνά πλέον στο στάδιο της επίσημης υλοποίησης, με τον Δήμο Λάρνακας και τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου να υπογράφουν την Παρασκευή 3 Ιουλίου, Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ίδρυση και φιλοξενία της.

Σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας αναφέρεται πλέον σε «Δραματική Σχολή Θεατρικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», διευρύνοντας το αντικείμενο του εγχειρήματος και υποδηλώνοντας πρόθεση ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη δομή και τη λειτουργία της σχολής.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 7.30μ.μ. στο Κέντρο Δημιουργικής Ενασχόλησης στο Πάρκο Σαλίνα και σηματοδοτεί το πρώτο θεσμικό βήμα για ένα εγχείρημα που ο ΘΟΚ είχε θέσει στις βασικές προτεραιότητες του στρατηγικού του σχεδιασμού.

Η συνεργασία, σύμφωνα με την πρόσκληση, αποσκοπεί στην ίδρυση και λειτουργία της Σχολής στη Λάρνακα, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής των δύο φορέων για την προαγωγή, ανάπτυξη και ενίσχυση της θεατρικής τέχνης.

Ο πρόεδρος του ΘΟΚ, Παντελής Βουτουρής, είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τον σχεδιασμό τον Ιανουάριο του 2025, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού στη Βουλή, εντάσσοντάς τον σε μια ευρύτερη στρατηγική αποκέντρωσης του κρατικού θεάτρου.

Τότε είχε αναφερθεί ότι η σχολή θα προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου προγράμματα στην υποκριτική, τη σκηνοθεσία, τον αυτοσχεδιασμό και τη θεατρική γραφή, απευθυνόμενη σε αποφοίτους υποκριτικής ή συναφών σπουδών, με στόχο την απονομή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών και την ενίσχυση της θεατρικής δημιουργίας στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο Βουτουρής είχε εντάξει τη σχολή σε ένα ευρύτερο σχέδιο αποκέντρωσης, που περιλαμβάνει επίσης δεύτερη θεατρική έδρα του ΘΟΚ στη Λεμεσό και Κέντρο Σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα.