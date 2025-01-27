Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η ίδρυση Δραματικής Σχολής από τον ΘΟΚ στη Λάρνακα, ενώ ο οργανισμός τροχοδρομεί επίσης την ίδρυση Κέντρου Σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα εντός του 2025 και στοχεύει στη δημιουργία δεύτερης θεατρικής έδρας στη Λεμεσό.

Αυτές ήταν μερικές μόνο από τις εξαγγελίες που κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής ο πρόεδρος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2025.

Ο Παντελής Βουτουρής αναφέρθηκε επίσης σε τρεις ακόμη βασικές προκλήσεις που πρέπει να απαντήσει ο ΘΟΚ, που είναι η αύξηση των εσόδων, η ολοκλήρωση του οργανογράμματος με την ενσωμάτωση 14 νέων θέσεων και η συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός για το 2025 προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €6.514.443. Συνοπτικά, προβλέπεται δαπάνη €1,2 εκατ. για διαχειριστικά έξοδα και €4,7 εκατ. για τη λειτουργία του Οργανισμού. Ποσό ύψους €295 χιλ. αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Κρατικού Θεάτρου.

Ίδρυση Δραματικής Σχολής στη Λάρνακα

Ο ΘΟΚ φιλοδοξεί εντός του 2025 να ιδρύσει Δραματική Σχολή στη Λάρνακα, η οποία χαρακτηρίζεται σημαντικό βήμα για την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.

Η σχολή αυτή θα προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα υποκριτικής, σκηνοθεσίας, αυτοσχεδιασμού και θεατρικής γραφής σε άτομα που έχουν ήδη λάβει δίπλωμα ή πτυχίο στην υποκριτική, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν ένα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Επιπλέον, θα συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής θεατρικής σκηνής, προσφέροντας παραστάσεις και εκδηλώσεις για το κοινό.

Μέσω συνεργασιών με άλλους πολιτιστικούς φορείς, η σχολή μπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο δημιουργικότητας και έμπνευσης, προσελκύοντας ταλέντα από όλη την Κύπρο. «Η ίδρυσή της θα δώσει νέα πνοή στον πολιτιστικό τομέα της Λάρνακας, αναδεικνύοντας τη σημασία της τέχνης στην κοινωνία» σημειώνεται στο σημείωμα που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», για τη δημιουργία της Δραματικής Σχολής ο οργανισμός βρίσκεται σε συνεννόηση και απολαμβάνει στενή συνεργασία με την τοπική αρχή, σε μια κοινή προσπάθεια για ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής της περιοχής.

Επιπρόσθετα, ο ΘΟΚ στοχεύει στη δημιουργία δεύτερης θεατρικής έδρας στη Λεμεσό, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκέντρωσή του πολιτισμού και την ενίσχυση της θεατρικής δραστηριότητας στην πόλη. Η νέα έδρα θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε τοπικούς καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και ηθοποιούς, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη θεατρική παιδεία μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περαιτέρω, εντός του 2025, ο ΘΟΚ προχωρεί στην ίδρυση Κέντρου Σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα.

Η δημιουργία Κέντρου Σκηνογραφίας εκτιμάται ως μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα στην περιοχή. «Η Αγία Νάπα, γνωστή κυρίως για τον τουρισμό της, μπορεί να επεκτείνει τον πολιτιστικό της χαρακτήρα μ’ ένα κέντρο αφιερωμένο στη σκηνογραφία, προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και εκθέσεις που θα προσελκύσουν ντόπιους και επισκέπτες» αναφέρεται.

Ολοκλήρωση του Οργανογράμματος

Προτεραιότητα αποτελεί για το κρατικό θέατρο η ολοκλήρωση του Οργανογράμματος με την οποία θα ενσωματωθούν στον οργανισμό τουλάχιστον επτά νέες μόνιμες θέσεις και άλλες τόσες θέσεις ωρομίσθιων εργατών.

Το νέο οργανόγραμμα, για το οποίο ενημέρωσε σχετικά τις συντεχνίες, έχει υποβληθεί για εξέταση στο Υπουργείο Οικονομικών από τον Ιούλιο του 2022. Εντός του 2025 αναμένεται να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις για την πλήρη υλοποίησή του, αποσκοπώντας σε μεγάλο βαθμό στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό σε επίπεδο προσόντων και ικανοτήτων του μόνιμου προσωπικού του.

Σημειώνεται ότι αφού ληφθούν όλες οι αναγκαίες εγκρίσεις, ο ΘΟΚ προτίθεται να υποβάλει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για τη δημιουργία των νέων θέσεων του οργανογράμματος.

Σήμερα, ο ΘΟΚ διαθέτει 39 μόνιμες και προσωρινές θέσεις. Η θέση του Γενικού Διευθυντή παραμένει κενή, ενώ αναμένεται η πλήρωσή της εντός του 2025. Το αναθεωρημένο σχέδιο υπηρεσίας της εν λόγω θέσης τελεί υπό έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή έχει κενωθεί, ενώ εντός του 2025 προγραμματίζεται η κατάργησή της, με την παράλληλη δημιουργία της θέσης του Προϊσταμένου Διοίκησης και Προσωπικού. Σύμφωνα με τον Π. Βουτουρή, για τον ΘΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι η απουσία Γενικού Διευθυντή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον έλεγχο των εργασιών. Το κενό αυτό καλείται να διαχειριστεί σήμερα το ΔΣ.

Άλλοι στόχοι και προτεραιότητες

Ο πρόεδρος του ΘΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση των εσόδων, σημειώνοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευρύνει το φάσμα των πόρων του, δεδομένου ότι η κρατική χορηγία αποτελεί το 82% των εσόδων του ΘΟΚ, αλλά σε πραγματικά μεγέθη υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης πέραν του €1 εκατ. ως προς την υλοποίηση των δαπανών του. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται πολύ σημαντικός ο καταρτισμός του Στρατηγικού Σχεδιασμού, «ο οποίος θα πρέπει να είναι σαφής, ελεγχόμενος, υλοποιήσιμος και αποτελεσματικός».

Το ΔΣ έχει διαπιστώσει ότι παρά τις υψηλού επιπέδου παραστάσεις που παρουσιάζει, η εισπρακτική δυνατότητα στην Κύπρο είναι περιορισμένη. Ο ΘΟΚ έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την εισπρακτική του δυναμική μέσω περιοδειών στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη στενή πολιτιστική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Οι περιοδείες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα προσέγγισης ενός ευρύτερου κοινού, αυξάνοντας τις πωλήσεις εισιτηρίων και ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του οργανισμού.

Επιπλέον, η συμμετοχή σε σημαντικά ελληνικά φεστιβάλ και θεατρικές σκηνές μπορεί να προσελκύσει χορηγίες και συνεργασίες, ενισχύοντας τα έσοδα. Η στρατηγική επιλογή δημοφιλών έργων και η αξιοποίηση σύγχρονων μέσων προώθησης, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τόσο του ελληνικού όσο και του κυπριακού κοινού της διασποράς. Τέλος, η συνεργασία με ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς και τα δύο κρατικά θέατρα μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά κόστη και να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά οφέλη, καθιστώντας τις περιοδείες έναν αποδοτικό μηχανισμό ανάπτυξης για τον ΘΟΚ.

Το ΔΣ του ΘΟΚ διαβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες για τη συμμόρφωση του με το σχετικό νομικό πλαίσιο για τις πράσινες βιώσιμες πολιτικές. Σημαντική πρόκληση αποτελεί το νέο κτήριο, το οποίο είναι σχετικά νέο εντούτοις οι νέες τεχνολογίες που είχαν αναπτυχθεί και αφορούν τα πιο πάνω έχουν ξεπεραστεί. Ήδη έχει τροχοδρομηθεί η διαμόρφωση, συντήρηση και αναβάθμιση του Θεάτρου των Αποθηκών με κύριο στόχο την εφαρμογή πράσινων και βιώσιμων μέτρων ως προς τη λειτουργία του.