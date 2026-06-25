Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το PwC Foundation στηρίζει έμπρακτα την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, προσφέροντας 14 υποτροφίες σε αριστούχους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου (7) και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) (7).

Οι υποτροφίες παραχωρήθηκαν σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τόσο την ακαδημαϊκή επίδοση κατά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους των σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών, όσο και το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, επιβραβεύοντας την προσπάθεια, την αριστεία και τη δέσμευσή τους.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον πυλώνα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», έναν από τους τρεις πυλώνες δράσης του PwC Foundation, με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Οι τελετές απονομής των υποτροφιών, οι οποίες έχουν πλέον καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός, πραγματοποιήθηκαν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 15 και 22 Ιουνίου αντίστοιχα, παρουσία εκπροσώπων των πανεπιστημίων, των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Κατά την τελετή στο ΤΕΠΑΚ, η Director του PwC Foundation, Κωνσταντίνα Λογοθέτη, συνεχάρη τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την επιτυχία τους και υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς επένδυσης στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο CEO-elect της PwC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης, απένειμε τις υποτροφίες στους δικαιούχους και συνεχάρη τους φοιτητές για τις επιδόσεις τους, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της γνώσης, της αριστείας και της δια βίου μάθησης σημειώνοντας: «Μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών του PwC Foundation, επιβραβεύουμε την αριστεία και στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους που διαθέτουν τις ικανότητες, το ήθος και την αποφασιστικότητα να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας μας».

Με συνέπεια, διαφάνεια και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, το PwC Foundation συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και προσφέρουν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να εξελιχθούν, να προοδεύσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

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