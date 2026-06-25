Τουλάχιστον 212 θάνατοι έχασαν τη ζωή τους σε τέσσερις μέρες, μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης, στην Ισπανία οι οποίοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη, ο αριθμός των νεκρών είναι τραγικός.

Οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονται σε ένα σύστημα που έχει ονομαστεί «ΜοΜο» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας). Αυτό συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της θνησιμότητας σε σύγκριση με αυτήν που αναμένεται βάσει των καταγεγραμμένων ιστορικών στοιχείων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ