Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Έξι νεκρούς μετρά η Ιταλία ενώ και στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ρεκόρ εβδομήντα ετών, με θερμοκρασίες ρεκόρ κατέγραψε η Βρετανία.

Ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος στη Γαλλία

Στη Γαλλία, τουλάχιστον εξήντα οκτώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα ενώ οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας, γράφοντας συνεχόμενα ρεκόρ.

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και τα νεύρα τεντωμένα καθώς ο κόσμος προσπαθεί να αγοράσει κλιματιστικά προκειμένου να αντιμετωπίσει τους όλο και εντονότερους και με μεγαλύτερη διάρκεια καύσωνες.

Μάλιστα κάποιες προγνώσεις, κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη Γαλλία από τις 10 Ιουλίου.

Διακοπές ρεύματος λόγω υπερκατανάλωσης στην Ιταλία

Μεγάλη είναι η δυσφορία και στην Ιταλία, κυρίως την κεντρική και βόρεια όπου καταγράφονται πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο θερμοκρασίες, με 40άρια και πολύ υγρασία, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στο Μιλάνο Κρίστιαν Μαυρής.

Δεκαέξι πόλεις της Ιταλίας βρέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, με έξι ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, πιθανότατα από θερμοπληξία. Αύριο οι πόλεις που θα «χτυπήσουν» κόκκινο αναμένεται να είναι 17.

Οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης της χώρας αυξήθηκαν κατά 15% την ώρα που η υπέρογκη κατανάλωση ρεύματος οδήγησε σε διάφορα μπλακ άουτ, κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, μία σειρά μπλακάουτ προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο, σε σημείο να επιβληθεί προληπτική απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της ακτής.

Το φαινόμενο «Ωμέγα Μπλοκ»

Το φαινόμενο «Ωμέγα Μπλοκ» έχει πάρει το όνομά του από το ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Ωμέγα και τη λέξη μπλοκ που σημαίνει εμποδίζω. Ουσιαστικά πρόκειται για μια περιοχή υψηλών πιέσεων στην ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία στους μετεωρολογικούς χάρτες έχει ακριβώς το σχήμα του ελληνικού κεφαλαίου Ωμέγα, ενώ η λέξη «μπλοκ» προστέθηκε καθώς αυτού του τύπου η κυκλοφορία των υψηλών πιέσεων, εμποδίζει την διέλευση των βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά προς τα ανατολικά που θα έφερναν περισσότερη δροσιά στην περιοχή που επικρατούν οι συνθήκες αυτές.

Ουσιαστικά αυτές οι υψηλές πιέσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα είναι ακριβώς αυτές που εγκλωβίζουν τις θερμές αέριες μάζες πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή και αυτό έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση στη δυτική και τμήμα της κεντρικής Ευρώπης.

Η περιοχή της κεντρικής Ευρώπης θα πληγεί αρκετά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οδεύοντας προς το Σαββατοκύριακο όλο αυτό το κύμα θα μετατοπιστεί λίγο ανατολικότερα και λίγο πιο βόρεια, οπότε περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Τσεχοσλοβακία μέχρι και τη βόρεια Αλβανία θα επηρεαστούν.

ertnews.gr