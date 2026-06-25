Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

«Αντέχει», έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Ουκρανό ομόλογό του στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Trump said Zelensky is “doing pretty well” in Ukraine’s war against Russia.



Asked whether he believes Zelensky is winning, Trump replied that the Ukrainian president is “holding his own” despite heavy casualties on both sides.



“No matter how you look at it, he’s doing pretty… pic.twitter.com/Q73oslUnu3 June 24, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν, στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να κάνει απρόσμενη στροφή υπέρ του Κιέβου.

Ο ρεπουμπλικάνος, που εξακολουθεί να λέει πως έχει καλή σχέση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε παρατεταμένη συζήτηση με τους προέδρους της Ουκρανίας Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτός ο τελευταίος χαρακτήρισε «επιτυχία» τη G7, ειδικά για «την Ουκρανία», διατεινόμενος πως υπήρξε «πολύ θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης» του Αμερικανού ομολόγου του Τραμπ.

protothema.gr