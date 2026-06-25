Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει σήμερα και αύριο στην Πάφο, την Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη «Ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της ΕΕ», με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του πρωθυπουργού της Μάλτας, Robert Abela, Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας και κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών.

​Στη διάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Elysium, θα γίνει η παρουσίαση των δυο νέων, ολοκληρωμένων στρατηγικών της Επιτροπής για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής και αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Raffaele Fitto και τον Επίτροπο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστα Καδή.

​Θα παρουσιαστεί ακόμη το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης, την υποστήριξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη συμπεριληπτικών και δυναμικών κοινοτήτων, προωθώντας παράλληλα το δικαίωμα παραμονής στις εν λόγω περιοχές.

​Το απόγευμα σήμερα οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν σε περιοχή της Πάφου με συγχρηματοδοτούμενα έργα και συγκεκριμένα από την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι το Χάνι του Ιμπραήμ. Η ξενάγηση θα αρχίσει στις 7.00μμ.

Στις 8.30μμ θα παρατεθεί το επίσημο δείπνο προς τους ευρωπαίους αξιωματούχους στο ξενοδοχείο Elysium, στο οποίο θα παρακαθήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

​Οι κύριες εργασίες της διάσκεψης θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή. Θα αρχίσουν στις 9:30πμ με ομιλία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό της Μάλτας. Στις 10:30 θα ληφθεί η οικογενειακή φωτογραφία και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στη 1.00μμ.

Η διάσκεψη της Πάφου θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι You Tube της Κυπριακής Προεδρίας.