Έτοιμη να μπει στα βαθιά όσον αφορά σημαντικά θέματα που απασχολούν είναι η επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η οποία συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά υπό τη νέα της σύνθεση, με στόχο να προγραμματίσει τις εργασίες της και να βάλει ένα οδικό χάρτη για το πως θα προχωρήσει.

Κοινή γραμμή από όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι να ανοίξει άμεσα το μέγα θέμα του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών, καθώς ο χρόνος πιέζει ενόψει της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων το 2027. Έτσι, η επιτροπή Παιδείας συμφώνησε όπως ασχοληθεί με το θέμα αυτό, θέτοντας το επίσημα στην υπουργό Παιδείας για ενημέρωση. Αυτό αναμένεται να γίνει στη συνεδρία της Επιτροπής την 8η Ιουλίου, στην οποία έχει προσκληθεί να παρευρεθεί η αρμόδια Υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου, για γνωριμία με τα μέλη της Επιτροπής αλλά και για ενημέρωση τους σχετικά με τα θέματα που εκκρεμούν και όχι μόνο.

Πάντως, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, φρόντισε να δώσει το μήνυμα για τη στάση του κόμματος του σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση στο θέμα του συστήματος διορισμού. «Θα έχουμε κρίση. Αν δεν έχουμε ενώπιον μας την πρόταση του Υπουργείου μέχρι τον Σεπτέμβριο, εμείς θα προχωρήσουμε με προτάσεις νόμου για ρύθμιση του θέματος», ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης, προσθέτοντας πως «δεν θα δεχθούμε να έρθει το υπουργείο Παιδείας την τελευταία στιγμή για να μην υπάρχει χρόνος ώστε να περάσει αυτά που θέλει».

Όσον αφορά στα πρώτα βήματα της Επιτροπής, ο πρόεδρός της Χρύσανθος Σαββίδης, ενημέρωσε ότι θα αποσταλούν σε όλα τα μέλη της, τα αυτεπάγγελτα θέματα και οι προτάσεις νόμου που έχουν εγγραφεί και κατατεθεί από την προηγούμενη σύνθεση της, ώστε να ενημερωθούν και εάν επιθυμούν να επαναφέρουν κάποια, ενώ τα υπόλοιπα θα αποσυρθούν.

Επίσης, η επιτροπή Παιδείας προτίθεται να προγραμματίσει επισκέψεις σε σχολεία στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς καθώς και στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ θα προσκαλέσει και την υφυπουργό Πολιτισμού για ενημέρωση, εάν είναι εφικτό στην επόμενη της συνεδρία.